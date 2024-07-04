Агент 'Атеш' обнаружил склады ракет Х-22 в Ленинградской области: они используются для атак на Украину. Фото

В Ленинградской области РФ обнаружили склады с крылатыми ракетами Х-22, которые россияне применяют для нанесения ударов по Украине. Кроме того, возле складов размещено огромное количество военной техники.

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Оттуда путинские захватчики доставляют ракеты на аэродромы. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Один из агентов движения разведал место хранения ракет Х-22 для бомбардировщиков Ту-22М3. С Ленинградской области российские оккупанты доставляют эти ракеты на аэродром Сольцы в Новгородской области.

В "Атеш" отметили, что именно на аэродроме Сольцы недавно Главное управление разведки Минобороны Украины вывело из строя три таких самолета. Стоит отметить, что возле ангаров склада размещено огромное количество военной техники, на которой транспортируются боеприпасы и для других видов вооружения.

Детальную информацию об организации караульной службы, перемещения техники и личного состава агенты "Атеш" оперативно передали Силам обороны Украины.

Напомним, в Пентагоне сообщили о закупке перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины. Сумма помощи составит 2,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин 28 июня на заседании Совбеза РФ отдал распоряжение о начале производства и развертывании ракет малой и средней дальности.