В ISW объяснили, что стоит за заявлением Путина о возобновлении производства ракет средней дальности

Российский диктатор Владимир Путин 28 июня на заседании Совбеза РФ отдал распоряжение о начале производства и развертывании ракет малой и средней дальности. Свое распоряжение он объяснил якобы нарушением США положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и упомянул о двусторонних учениях американских войск с войсками Филиппин и Дании весной 2024-го.

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Заявление Путина предположительно является очередным этапом кампании давления Кремля на Запад с целью принятия выгодных России решений. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

В ходе заседания Совбеза РФ 28 июня Путин заявил, что Россия после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в 2019 году тоже не должна соблюдать прописанные в нем положения. Теперь государство-агрессор, мол, также должно начать производить и развертывать такие системы. Правда, обвиняя США в нарушении договора, диктатор не упомянул, что решение о приостановлении участия в ДРСМД 1 февраля 2019-го и выходе из него 2 августа того же года в Вашингтоне приняли после того, как договоренности по разработке, испытаниям и размещению ракет средней дальности 9М729 нарушила Россия.

Сама РФ после выхода США из договора тоже приостановила свое участие в ДРСМД 2 февраля 2019 года.

Путин же вспомнил о двусторонних военных учениях США в 2024 году: одни, 11 апреля, с Филиппинами, другие, 3-5 мая, с Данией (близ острова Борнхольм).

"В обоих этих двусторонних учениях США участвовали пусковая установка средней дальности (MRC) Typhon, которая, согласно данным США, может запускать ракеты SM-6 и Tomahawk. Ракеты SM-6 имеют максимальную дальность 370 километров, тогда как "Томагавки" – около 2500 километров. Представители США не уточнили, какие ракеты, если таковые были, могли быть задействованы в обоих учениях", – отметили аналитики ISW.

Однако это не помешало российскому диктатору выдавать эти учения за нарушение ДРСМД – и на то у Кремля есть свои причины.

"Путин, скорее всего, использует эти учения как "козла отпущения" для своей более широкой рефлексивной кампании контроля, направленной на то, чтобы воспрепятствовать западной военной помощи Украине", – говорится в материале.

Аналитики добавили, что в упомянутых военных учениях США и партнеров были задействованы пусковые установки, способные запускать ракеты, которые могут представлять разную угрозу для России из мест проведения учений.

Так, остров Борнхольм находится примерно в 300 км от самого западного берега Калининградской области и примерно в 1400 км от Москвы. Шестой флот США уточнил, что учения на острове Борнхольм включали транспортировку пусковой установки Typhon с суши на берег в рамках репетиций защиты конвоя, что свидетельствует, что эти учения, вероятно, использовали оружие меньшей дальности.

Ближайшая же к Филиппинам российская пограничная зона – район юго-западнее Владивостока – находится примерно в 2800 километрах от Северного Лусона, где проходили учения, вне зоны действия ракет "Томагавк".

Интересно, что заявление прошло после запоздалого осуждения учений США и Филиппин Китаем. Вероятно, предполагают аналитики, таким образом Путин пытается "выслужиться" перед Китаем, Северной Кореей и Вьетнамом, которых он хочет привлечь в союзники для создания "новой евразийской архитектуры безопасности". Однако преследует диктатор и еще одну цель.

"Кремль ссылался на угрозу ядерной конфронтации между Россией и Западом на протяжении всего своего полномасштабного вторжения, чтобы подтолкнуть Запад к самоудержанию от предоставления Украине оружия, необходимого ей для защиты от российских войск, и Кремль особенно использует эти усилия во время ключевых моментов политических дискуссий Запада относительно дальнейшего военной помощи Украине", – резюмировали в ISW.

Напомним, накануне в ISW констатировали, что оккупанты ведут "ползучее наступление" на Торецком направлении и объяснили, на что делает ставку Кремль, выбирая эту тактику. По мнению Путина, Россия способна воевать очень долго, и он надеется выиграть войну на истощение, если уже не удалось реализовать в Украине начальные планы "блицкрига".

Также эксперты проанализировали причины активизации захватчиков именно на Торецком направлении и пришли к выводу, что ключевой мотивацией здесь является даже не желание отхватить еще кусок украинской земли.