Оккупанты ведут 'ползучее наступление' на Торецком направлении: в ISW объяснили, на что делает ставку Кремль

Россия сохраняет темп наступательных операций на Торецком направлении после того, как вражеские войска активизировались в этом районе с 18 июня. Судя по всему, на этом направлении оккупанты стремятся уменьшить контролируемый украинскими воинами выступ в указанном районе, однако они задействовали мало сил и имеют слишком скромные успехи, чтобы России удалось в ближайшем будущем достичь цели.

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На Торецком направлении захватчики проводят так называемое ползучее наступление, и это вполне устраивает Кремль. На что делают ставку российские власти, объяснили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом материале.

К более активным наступательным действиям на Торецком направлении российские войска перешли с 18 июня. Они прибегли к проведению фронтальных наступлений крупных пехотных групп на небольшие населенные пункты к югу и востоку от Торецка. При этом ни разу захватчики не провели значительный механизированный штурм в этом районе.

Активизацию захватчиков в районе Торецка аналитики связывают с наступательной операцией российских войск на севере Харьковщины, которая потребовала от украинского командования переброски туда дополнительных сил. Этим захватчики решили воспользоваться для попыток добиться успехов в других критически важных прифронтовых районах, в частности в Донецкой области.

Аналитики предположили, чем был обусловлен выбор для активизации именно Торецкого направления, которое до июня было неактивным участком фронта.

"Чем дальше российские силы будут продвигаться в районе Часова Яра и к северо-западу от Авдеевки, не получая подобных достижений на Торецком направлении, тем глубже станет украинский выступ на Торецком направлении, создавая украинским силам зону для ведения обычного огня по непосредственным тылам россиян. Более глубокий выступ в районе Торецка также сделает российские войска более уязвимыми для значительных украинских контратак на южном фронте направления Часов Яр и северном фронте Авдеевского выступа. Российские наступательные операции поблизости от Торецка, вероятно, преследуют цель уменьшить угрозу, которую представляет этот украинский выступ, в то время как российские войска продолжают преследовать достижение целей на направлениях Авдеевка и Часов Яр", – попытались объяснить мотивы российского командования аналитики.

В ISW также отметили: наступательные действия россиян на Торецком направлении свидетельствуют о том, что российское военное командование не считает целесообразной широкомасштабную операцию по наступлению на Константиновку с нескольких операционных направлений. По сравнению с апрелем текущего года, когда россияне добились относительно быстрых тактических успехов к северо-западу от Авдеевки, их продвижение значительно замедлилось. Захватить Часов Яр, чтобы зайти в район Торецка и оттуда создать угрозу окружения для украинских сил, им не удалось.

"Продолжение российских наступательных операций к западу и юго-западу от Авдеевки и дальнейшее сосредоточение россиян на продвижении к северо-западу от Авдеевки в направлении автомагистрали T0504 (Константиновка – Покровск), а не далее к северу от Авдеевского выступа, свидетельствует о том, что россияне стремятся продвигаться на запад в направлении Покровска, а не реализовывать операции, которые могли бы поддержать более широкую операцию захвата Константиновки с юга и востока. Российское военное командование может намереваться операциями на Торецком направлении поддерживать предполагаемое наступление от Часова Яра до Константиновки в более узкой наступательной операции по захвату города. С другой стороны, российские силы могут не иметь намерений достигать значительных тактических успехов на Торецком направлении и надеяться, что наступательные операции в этом районе повлекут за собой давление на украинские силы на более широком фронте в Донецкой области, и будут способствовать достижению успехов на направлениях Часов Яр и Авдеевка", – говорится в материале.

При этом на Торецкое направление российское командование бросило силы с ограниченной боевой мощностью: там преимущественно воюют подразделения так называемой "ДНР" и территориальных войск РФ (которые менее боеспособны, чем подразделения регулярной армии РФ). Так что, считают аналитики, им будет трудно добиться значительных тактических успехов без серьезного подкрепления.

Сил, которые оккупанты накопили вблизи Торецка, мало для захвата города.

"Прибытие или отправка российских подкреплений в этот район будет показателем того, что российские войска намерены, чтобы операции на Торецком направлении были более тактически значимы, чем диверсионные. Даже если бы российским войскам удалось захватить Торецк, продвижение за пределы населенного пункта было бы таким же непростым, если не более трудным, учитывая открытую местность и большие водные массивы на севере и северо-западе. Сейчас ISW оценивает быстрые тактические успехи России на Торецком направлении как маловероятные. Тем не менее российские войска могут преследовать цель проводить последовательные наступательные операции в этом районе, чтобы добиться ползучих тактических успехов, как это происходит на всем театре действий", – говорится в материале.

Тактика ползучего наступления, считают аналитики, вполне соответствует теории российского диктатора Владимира Путина, который считает, что российские войска смогут бесконечно долго продолжать постепенное продвижение, мешая Украине проводить успешные контрнаступательные операции, и выиграть войну, истощив украинские силы.

Как полагают в ISW, нынешние темпы продвижения российских войск предполагают, что они могут преследовать отдельные оперативные цели в течение многих месяцев, если не лет, так что оккупанты вполне могут планировать атаки в пределах нескольких месяцев с целью захватить Торецк и продвигаться дальше в направлении Константиновки.

Аналитики также отметили, что российское командование, вероятно, надеется, что давление на Торецком направлении поможет помешать Украине накопить войска и ресурсы, которые бы могли перехватить инициативу на поле боя. И не исключено, что это стремление заставляет россиян проводить наступательные действия под Торецком даже больше, чем желание отхватить еще кусок территории или оккупировать важный с оперативной точки зрения город.

"Запад должен активно предоставлять украинским силам необходимое оборудование и оружие в таком масштабе, времени и регулярности, которые нужны украинским силам для операций по освобождению значительных территорий оккупированной Украины, которые бросят вызов убеждениям Путина, что он может постепенно покорить Украину, если скорая полная победа будет казаться недостижимой", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW рассказали, чем поможет России то, что Северная Корея собралась отправить "инженерные силы" на оккупированную Донетчину.

Также аналитики отмечали, что у ВСУ есть успехи в Волчанске, а оккупанты не прекращают штурмов в Донецкой области.