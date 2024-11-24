Враг ударил ракетами по Черниговщине: ранен мужчина, повреждены здания

Армия России вечером в воскресенье, 24 ноября, нанесла удар по Черниговщине. Взрывы были слышны в Черниговском и Корюковском районах области, повреждены здания, 28-летний мужчина получил ранения.

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О последствиях удара сообщил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. О взрыве в областном центре сообщили в 16:29, перед этим в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о движении ракет в направлении Чернигова.

Разрушений или повреждений непосредственно на территории Чернигова не было зафиксировано, сообщил и.о. о. городского головы Александр Ломако.

"Взрыв раздался за пределами города в пределах Черниговского района. Работала ПВО", – информировал в свою очередь начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

В 17:19 руководитель ОВА Чаус обнародовал информацию о последствиях российской атаки. По его словам, предварительно, РФ ударила ракетами по Черниговщине.

В Корюковском районе произошло два взрыва. Повреждены хозяйственные постройки. Ранение получил 28-летний мужчина, его госпитализировали.

В Черниговском районе под ударом оказалась громада возле Чернигова. Есть поврежденные дома

Информация уточняется, добавил Чаус и призвал не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, под вечер воскресенья РФ также запустила "Шахеды" по Украине. Вследствие падения обломков дрона в Киевской области повреждено промышленное предприятие, вспыхнул пожар.