Обугленные провода, корпус размером с большую шину: СБУ показала фото обломков 'Орешника', которым Россия ударила по Днепру

СБУ продемонстрировала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая в четверг, 21 ноября, попала по городу Днепр. От этой ракеты, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки, остались обугленные, изуродованные провода и корпус, по размеру похожий на большую зимнюю шину.

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Как сообщает AP, фрагменты ракеты хранятся в неназванном месте в Украине. Поскольку их еще не исследовали подробно, СБУ назначила ряд экспертиз.

В ведомстве отметили, что ракета летела баллистической траекторией и нанесла ущерб гражданской инфраструктуре в Днепре. Остатки такого оружия в Украине впервые зафиксировали.

"Обугленные, изуродованные провода и корпус ракеты размером с большую шину — это все, что осталось от оружия, которое может быть оснащено как обычными, так и ядерными боеголовками", – пишет издание.

СБУ подтвердила журналистам, что запуск ракеты был осуществлен по баллистической траектории с полигона Капустин Яр, расположенного в Астраханской области России.

"Указанные обломки были обнаружены и изъяты следователями органов Службы безопасности в результате ракетного удара, нанесенного по городу Днепр 21 ноября 2024 года. Следует сказать, что впервые были обнаружены остатки такой ракеты, то есть до этого не документировалось следователями органов безопасности указанный предмет. Пока все технические вопросы подлежат изучению и исследованию", – сказал эксперт СБУ, который не называл своей фамилии.

Сообщается, что ракета была оснащена шестью боеголовками, каждая из которых содержала шесть суббоеприпасов. Ее максимальная скорость достигала 11 махов, а время полета до цели составляло 15 минут.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе новыми ударами гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Приспешник Путина заявил, что бомбоубежища европейцам якобы "не помогут", а за возможную передачу Украине ядерного оружия пообещал аналогичную поддержку "врагам США".

Напомним, что Россия ранним утром 21 ноября активизировала перемещение военной авиации, которая обычно совершает удары по территории Украины, и вывела ракетоносители в акваторию морей. Впоследствии противник осуществил запуск крылатых и баллистических ракет, в том числе межконтинентальной, нанеся удары по Днепру.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил о первом использовании баллистической ракеты средней дальности "Орешник", ранее неизвестной. Это было тестовое испытание боеприпаса. По его словам, это был ответ на решение США и Британии разрешить удары по РФ с использованием передаваемых дальнобойных ракет.

Как сообщают источники в ВСУ, у украинского ПВО есть шанс сбивать баллистические ракеты типа "Кедр" после их разделения на шесть боевых частей, используя имеющиеся средства.