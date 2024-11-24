'Укрытия не помогут!' Медведев пригрозил Европе новыми ударами 'Орешниками'

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведевпригрозил Европе новыми ударами гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которую, как утверждает Кремль, якобы запустили по Днепру. Он заявил, что бомбоубежища европейцам якобы "не помогут", а за возможную передачу Украине ядерного оружия пообещал аналогичную поддержку "врагам США".

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Очередную порцию угроз Медведев обнародовал в своем Telegram-канале. В частности, он похвастал, что в Европе "гадают", какой ущерб может причинить "Орешник", если ее разделяющиеся боеголовки "будут ядерными", можно ли сбить эти ракеты и как быстро они могут достигнуть столиц Евросоюза.

"Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идет о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее", – цинично выдал Медведев.

Поэтому, пригрозил он Западу, "лучше прекращать поддержку войны".

Медведев также отреагировал на преложения передать Украине ядерное оружие, озвучиваемые в западных СМИ.

Так, глава Совбеза РФ пригрозил, что в ответ Москва передаст ядерные технологии "врагам США", очевидно, имея в виду террористические и авторитарные режимы:

"Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остается еще подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. По данным Воздушных сил ВСУ, запуск был произведен из Астраханской области РФ.

Российский диктатор Владимир Путин впоследствии объявил о первом применении "Орешника" – неизвестной ранее баллистической ракете средней дальности. По его словам, это был ответ на разрешение США и Британии избивать по РФ переданными дальнобойными ракетами.

Однако источники СМИ в военных кругах Украины сообщили, что на самом деле РФ ударила по Днепру ракетой РС-26 "Рубеж", имеющей дальность до 6 тыс. км.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что по Днепру, вероятно, ударили из ракетного комплекса "Кедр". Ракета долетела за 15 минут.

По словам источников в ВСУ, защитники неба могут попытаться сбивать баллистические ракеты агрессора "Кедр" наличными средствами. Шанс на это есть после того, как они разлетаются на шесть боевых частей.

По подсчету аналитиков, ракета "Орешник" может поразить любой город в Европе менее чем за 20 минут. До Лондона она долетела бы за 16-17 минут, а до Берлина – за 11-12 минут.