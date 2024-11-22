Россия ударила по Днепру ракетой РС-26 'Рубеж' с радиусом действия до 6000 км, несмотря на заявления Путина об 'Орешнике' – FT

Российский диктатор Владимир Путин 21 ноября заявил, что его войска выпустили по Украине экспериментальную гиперзвуковую ракету "Орешник". Однако военные эксперты утверждают, что это не так – удар по Днепру россияне нанесли ракетой РС-26 "Рубеж".

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Она имеет радиус действия до 6000 км. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на неназванного украинского военного высокопоставленного чиновника.

Путин заявил, что "Орешник" был использован для поражения завода в Днепре, который ранее был "сверхсекретным ракетостроительным объектом Советского Союза". Хотя утром в четверг агрессор ударил по городу девятью ракетами, из которых силы ПВО сбили шесть Х-101.

По словам диктатора, удар был нанесен якобы в ответ на то, что США и Великобритания позволили Киеву использовать передовые западные вооружения по целям в России.

"Однако высокопоставленный украинский военный чиновник сказал Financial Times, что это была ракета РС-26 "Рубеж", которая имеет радиус действия до 6000 км", – говорится в публикации издания.

Больше никаких фактов по этому поводу аналитики не предоставили. К статье только добавили карту, на которой, среди прочего, обозначили место российского удара (Днепр) и синей линией очертили расстояние, на которое Силы обороны могут бить по территории РФ западным оружием.

Ранее и в Пентагоне заявили, что баллистическая ракета "Орешник", которую Россия запустила 21 ноября по Днепру, не межконтинентальная, однако она действительно создана на базе МБР "Рубеж".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Путин использует Украину в качестве полигона для испытания новейшего оружия. По его словам, Кремль в очередной раз демонстрирует свое презрение к человеческой жизни, достоинству и свободе, применяя новейшие ракеты.

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