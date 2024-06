Северная Корея собралась отправить 'инженерные силы' на оккупированную Донетчину: в ISW указали, что это даст России

Режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына, который дружит со страной-агрессором Россией, готовиться направить военные "строительные и инженерные силы" на территорию Украины. Они якобы будут участвовать в так называемых восстановительных работах во временно оккупированных районах Донецкой области уже с июля 2024 года.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Само предупреждение выпустила южнокорейская телекомпания TV Chosun со ссылкой на правительство Южной Кореи еще 21 июня.

Так, в Сеуле узнали о намерении КНДР в июле отправить большие инженерные силы на захваченную российскими войсками часть Донетчины, в частности, для "помощи" в "восстановлении инфраструктуры" Донецка.

Согласно сообщениям, северокорейские вооруженные силы имеют 10 инженерных бригад. Поэтому журналисты подсчитали, что Пхеньян мог бы зарабатывать до $115 миллионов в неуказанной иностранной валюте каждый год от России, если бы он направил три или четыре таких инженерных бригад на временно оккупированную территорию Украины.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил 25 июня, что США будут "следить" за этим развитием событий. Он посоветовал Северной Корее "поставить под сомнение" свое решение отправить эти войска в качестве "пушечного мяса" для участия в незаконном вторжении России в Украину.

В ISW напомнили, что 19 июня российский и северокорейский диктаторы подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Хотя Путин позже попытался преуменьшить важность этого договора и возможность службы северокорейских военных в рядах его оккупационных сил та территории Украины.

"Россия, похоже, стремится к созданию коалиции дружественных государств, имеющих исторически теплые связи с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка", – отметили аналитики.

Пока они еще не встречали сообщений, которые предполагают, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине на стороне РФ. Однако отмечается, что прямая инженерная поддержка КНДР может высвободить боевую мощь страны-агрессора для операций вдоль линии фронта и помочь усилиям Кремля по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной части Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Washington Post, за полгода Северная Корея могла отправить России 1,6 млн артснарядов. Такое количество вооружения из КНДР путинская армия, вероятно, получила в период с августа 2023-го по январь этого года.

