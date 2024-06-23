КНДР могла передать России 1,6 млн артиллерийских снарядов – Washington Post

За полгода Северная Корея могла поставить стране-террористу России 1,6 млн артиллерийских снарядов. Такое количество вооружения из КНДР путинская армия могла получить в период с августа 2023 года по январь 2024.

Видео дня

Десятки тонн боеприпасов были доставлены из северокорейского порта Раджин в порты Восточный и Дунай в Приморском крае четырьмя судами под российским флагом. Об этом сообщает The Washington Post.

Груз военного назначения в течение недели был отправлен в 16 пунктов назначения, расположенных в основном вдоль границ с Украиной. Примечательно, что 12 из них находятся вблизи армейских складов боеприпасов и ракет, что еще раз подтверждает получение российской армией оружия из КНДР.

По документам российские террористы получали "взрывчатые вещества", но на самом деле это были ракеты и артиллерийские снаряды. Эксперты пришли ко мнению, что масса перевезенного груза равна примерно 1,6 млн артиллерийских снарядов того типа, который Россия использовала в войне.

Также эксперт по военной политике Майкл Кофман подчеркнул, что приток северокорейских боеприпасов помог переломить ход войны в пользу России. Более того, недавно диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новый договор о сотрудничестве двух стран, который предусматривает, помимо прочего, немедленное оказание военной помощи при агрессии против одной из сторон. Эксперты называли поставки северокорейских вооружений России одной из главных в повестке двухдневного визита Путина в Пхеньян.

Напомним, 19 июня Путин прибыл в Северную Корею с государственным визитом, впервые за 24 года. В Пхеньяне он провел встречу тет-а-тет с главой КНДР Ким Чен Ином. Во время визита РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Договор предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против одного из участников.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о "полной поддержке" войны России против Украины. Ведь на украинской земле Россия якобы "защищает" свои суверенитет, территориальную целостность и интересы безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!