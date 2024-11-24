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"Нельзя давать Путину ни одной недели, чтобы найти противодействие": Зеленский призвал давить на Россию и обвинил врага в эскалации войны
В воскресенье, 24 ноября Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, ударившей по Днепру. Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами по установке всех деталей и всех характеристик по этой ракете. И для того чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг.
Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что у мира есть системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого.
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