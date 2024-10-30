Агент 'Атеш' пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото

Агент военного движения "Атеш" среди российских военнослужащих проник в один из командных пунктов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, расположенный в Донецкой области. На этом КП находится немало офицеров, отвечающих за управление боем на одном из участков фронта.

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Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". Агент смог собрать большое количество данных о расположении личного состава, техники и складов врага.

Соответствующую информацию агенты оперативно передавали Силам обороны Украины. Часть этих враждебных целей уже была успешно уничтожена.

Это существенно ослабило возможности оккупационных сил проводить наступательные действия на одном из направлений. Затем агент "Атеш" успешно перешел на другое направление, оставаясь незамеченным.

"Указанное формирование входит в состав группировки войск "Восток", которая сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бурятская бригада совершала множество военных преступлений в Киевской области. Благодаря нашей работе они были наказаны за это", — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие российские военные уже стали агентами движения "Атеш" и ведут подпольную борьбу против путинского режима, приближая справедливый мир.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Запорожской области украинские партизаны обнаружили склад с боеприпасами российской армии. Также было замечено несколько единиц вражеской техники и оккупантов, которые охраняют объект.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны обнаружили, что российские оккупанты строят под Новороссийском в Краснодарском крае РФ новый склад боеприпасов. На месте развернуты масштабные строительные работы, там строятся закрытые склады.