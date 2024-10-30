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Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото

Иванна Шепель
War
3 минуты
7,6 т.
Агент 'Атеш' пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото

Агент военного движения "Атеш" среди российских военнослужащих проник в один из командных пунктов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, расположенный в Донецкой области. На этом КП находится немало офицеров, отвечающих за управление боем на одном из участков фронта.

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Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". Агент смог собрать большое количество данных о расположении личного состава, техники и складов врага.

Соответствующую информацию агенты оперативно передавали Силам обороны Украины. Часть этих враждебных целей уже была успешно уничтожена.

Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото
Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото
Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото
Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото
Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото

Это существенно ослабило возможности оккупационных сил проводить наступательные действия на одном из направлений. Затем агент "Атеш" успешно перешел на другое направление, оставаясь незамеченным.

"Указанное формирование входит в состав группировки войск "Восток", которая сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бурятская бригада совершала множество военных преступлений в Киевской области. Благодаря нашей работе они были наказаны за это", — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие российские военные уже стали агентами движения "Атеш" и ведут подпольную борьбу против путинского режима, приближая справедливый мир.

Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото
Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото
Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото
Агент "Атеш" пробрался на командный пункт 37-й бригады ВС РФ, причастной к военным преступлениям в Киевской области. Фото

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Запорожской области украинские партизаны обнаружили склад с боеприпасами российской армии. Также было замечено несколько единиц вражеской техники и оккупантов, которые охраняют объект.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее партизаны обнаружили, что российские оккупанты строят под Новороссийском в Краснодарском крае РФ новый склад боеприпасов. На месте развернуты масштабные строительные работы, там строятся закрытые склады.

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