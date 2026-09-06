Агенты "Атеш" лишили оккупантов связи перед мощным ударом: диверсию российский дезертир

Активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" рассказали об очередной диверсии в тылу РФ. В этот раз была уничтожена вышка связи в районе Перми, связи захватчиков лишил военнослужащий ВС РФ, дезертировавший из российской армии.

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Диверсия предшествовала удару Сил обороны по местному НПЗ и, как утверждают в "Атеш", облегчила поражение. В канале движения показали кадры с места.

Уничтожена вышка связи врага в районе Перми

В "Атеш" рассказали о том, как лишили российских оккупантов связи в районе Перми – аккурат перед тем, как Силы обороны поразили местный НПЗ.

"Агенты "Атеш" уничтожили вышку связи в районе города Пермь, Пермский край, накануне удара СОУ по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" 21 августа. Вышка обеспечивала резервный обмен оперативной информацией между охраной предприятия и военными подразделениями, прикрывавшими объект", – рассказали в движении.

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У этой диверсии была некая отличительная черта: устроил ее солдат-дезертир.

"Диверсию провёл российский военнослужащий, ушедший в СОЧ. После выхода на связь с движением "Атеш" он присоединился к сопротивлению путинской власти из-за несогласия с политикой руководства страны и того беспредела, с которым столкнулся в армии", – рассказали в "Атеш".

В движении утверждают, что именно "потеря вышки нарушила передачу данных и оставила охрану (НПЗ. – Ред.) без устойчивой координации".

"Вскоре по комплексу был нанесён удар беспилотниками", – добавили в "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" заявили, что нарушили военную логистику оккупантов на Купянском направлении.

Кроме того, в движении рассказали, как в Донецке вербуют мужчин на войну против Украины.

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