Агенты АТЕШ обесточили штаб оккупантов в Северодонецке: детали операции

Алексей Лютиков
War
Украинские партизаны продолжают осуществлять диверсии против российской армии на временно оккупированных территориях. В штабе бригады ВС РФ в Северодонецке Луганской области партизаны устроили блекаут.

В результате диверсии был уничтожен трансформатор, питавший штаб 123-й артиллерийской бригады ВС РФ. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности диверсии

По информации партизанского движения, агенты провели диверсию в районе оккупированного Северодонецка Луганской области. В результате был уничтожен трансформатор, который обеспечивал электроэнергию для штаба 123-й артиллерийской бригады оккупационной армии РФ.

Без электричества вышли из строя системы связи и оборудование штаба. Подразделение временно потеряло возможность координировать действия, получать и передавать приказы, а также вести оперативное управление личным составом.

Партизаны отметили, что война держится на инфраструктуре, поэтому каждый уничтоженный объект снижает способность противника воевать.

Напомним, партизаны военного движения "Атеш" заявили об еще одной удачной диверсии. На этот раз они успешно вывели из строя релейный шкаф на важном для врага железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атеш" уничтожили электровоз в Брянске, несмотря на усиленную охрану. По их словам, диверсию совершили на том же депо, где ранее уже провели подобную операцию.

