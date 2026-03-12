Агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Белгородской области: нарушена логистика войск Путина. Видео
Партизаны военного движения "Атеш" заявили об еще одной удачной диверсии. На этот раз они успешно вывели из строя релейный шкаф на важном для врага железнодорожном участке в районе Старого Оскола Белгородской области.
Об этом агенты "Атеш" сообщили в Telegram-канале движения, опубликовав фото и видео работы. Вследствие эффективной работы партизан нарушена логистика войск врага, из-за чего российские подразделения не получили ожидаемой срочной поставки боекомплектов.
Что известно
Диверсия произошла на маршруте, который вел в сторону Купянска. Отмечается, что через этот узел оккупанты внепланово доставляли боеприпасы для 122-го мотострелкового полка и 27-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.
Агент из соседнего разведывательного батальона противника отмечает, что эта поставка была для врага срочной и необходимой для запланированных боевых действий.
Вследствие успешной работы агентов "Атеш" российские подразделения начали бои с большим дефицитом боеприпасов, что привело к значительным потерям у россиян. "Оба подразделения вступили в бой с критически низким запасом боеприпасов, что непосредственно отразилось на их боеспособности и повлекло большие потери в личном составе", – отмечают в движении.
