Агенты "Атеш" обнаружили ПВО оккупантов под Симферополем и намекнули на "бавовну". Фото
Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили размещение российского комплекса ПВО С-300/400 под Симферополем в оккупированном Крыму. Партизаны пообещали, что вражеское вооружение будет уничтожено.
Об этом 29 июня сообщли в Telegram-канале "Атеш". Также было опубликовано фото результатов разведки.
"Атеш" обнаружили точку размещения ПВО в Симферопольском районе", – говорится в публикации.
Партизаны рассказали, что пусковая установка С-300/400 размещается на Лашковской горе, на востоке от Симферополя.
Координаты месторасположения объекта: 44.952273, 34.194718.
В "Атеш" заверили, что вся нужная информация передана "в правильные руки".
"Поэтому остатки рашистского ПВО, будут уничтожены в ближайшее время", – пообещали партизаны.