Агенты 'Атеш' обнаружили ПВО оккупантов под Симферополем и намекнули на 'бавовну'. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили размещение российского комплекса ПВО С-300/400 под Симферополем в оккупированном Крыму. Партизаны пообещали, что вражеское вооружение будет уничтожено.

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Об этом 29 июня сообщли в Telegram-канале "Атеш". Также было опубликовано фото результатов разведки.

"Атеш" обнаружили точку размещения ПВО в Симферопольском районе", – говорится в публикации.

Партизаны рассказали, что пусковая установка С-300/400 размещается на Лашковской горе, на востоке от Симферополя.

Координаты месторасположения объекта: 44.952273, 34.194718.

В "Атеш" заверили, что вся нужная информация передана "в правильные руки".

"Поэтому остатки рашистского ПВО, будут уничтожены в ближайшее время", – пообещали партизаны.