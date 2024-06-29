У врага минус 'Тор-М2', 'Панцири-С1' и 'Буки': в СБУ показали, как уничтожают российские системы ПВО. Видео

Бойцы Службы безопасности продолжают уничтожать технику российской оккупационной армии на поле боя. Благодаря эффективной работе украинских воинов враг потерял много систем противовоздушной обороны.

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Российскую технику уничтожают даже во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мастерство спецназовцев СБУ показали на видео. В результате точечных отработок российская военная техника превращается в металлолом.

В частности, военнослужащие уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР-М2" и три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Также в активе бойцов Службы безопасности еще один зенитно-ракетный комплекс "БУК".

Напомним, 28 июня, появились данные по потерям российской военной авиации в 2024-м. За полгода Силы обороны уничтожили более 30 российских самолетов. Больше всего среди них – истребителей Су-25 и бомбардировщиков Су-34: девять и 13 сбитых бортов соответственно. Но есть и другие, включая дефицитные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50: таких уничтожено две единицы.

Ранее в июне стало известно, что на войне в Украине был ликвидирован российский экс-депутат от партии Путина. Бывшего завсегдатая госдумы Владимира Дмитриева сначала подстрелили на фронте украинские защитники, а затем его догнал наш дрон.