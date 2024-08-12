Агенты 'Атеш' обнаружили систему ПВО у пляжа в Сочи. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" установили местоположение системы ПВО "Панцирь-С1" в российском Сочи. Оккупанты разместили ее просто возле одного из городских пляжей.

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Об этом 11 августа сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото зенитного ракетного комплекса.

В частности, известно, что оккупанты размеестили "Панцирь-С1" возле пляжа "Куба".

"Из-за опасений ракетных атак россияне особо не выбирают места размещения военных объектов, и пляж, куда люди приезжают для отдыха, этому не помеха", – рассказали в "Атеш".

Партизаны также пообещали, что продолжат фиксировать военные объекты для дальнейшего выведения их из строя.

"Все те россияне, кто поддерживал боевые действия, сейчас должны быть в восторге от вылетающих ракет над головой", – говорится в сообщении.