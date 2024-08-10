Украинские партизаны разведали вражескую базу ПВО на мысе Фиолент в Крыму. Фото

Во временно захваченном Россией Крыму украинские партизаны разведали место расположения еще одной базы противовоздушной обороны оккупационных российских войск. Она расположена на мысе Фиолент.

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Эта база обеспечивает воздушную оборону оккупированного Севастополя. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в Telegram-канале "Атеш" – военного движения украинцев и крымских татар.

"В ходе разведки определили структуру и порядок работы воинской части. На территории было замечено различные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, и выгрузку установок РЭБ и РЭР", – говорится в сообщении.

В "Атеш" намекнули, что в скором времени на базу ПВО войск страны-агрессора России на мысе Фиолент может посетить "бавовна".

"Благодаря собранным данным, мы теперь знаем, как и где размещаются системы противовоздушной защиты в Севастополе. Эта информация имеет ключевое значение для планирования наших дальнейших действий", – добавили партизаны.

Напомним, что с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины неоднократно поражали технику противовоздушной обороны оккупантов в Крыму. По мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, речь идет о пяти дивизионах.

Так, "бавовна", которая произошла в Крыму ночью 2 августа, накрыла несколько крупных городов полуострова и, предварительно, поразила четыре пусковых установки С-400 вражеской противовоздушной обороны.

А в ночь на 26 июля наши воины ударили ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке. Кроме прочего, была уничтожена российская РЛС "Небо".

Также сообщилось, что з неделю с 22 по 28 июля Силы обороны Украины уничтожили по меньшей мере два НПЗ и семь баз или штабов в РФ и Крыму. В частности, на территории временно оккупированного полуострова вражеские объекты были отминусованы в Саках, Шелковичном и Джанкое.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа во временно оккупированном Крыму сгорел склад с боеприпасами. Пожар привел к перекрытию движения на железной дороге между станциями Джанкой и Симферополь.

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