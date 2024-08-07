"Очень большое количество машин": эксперт сказал, сколько дивизионов ПВО уничтожила Украина в оккупированном Крыму

С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины неоднократно поражали технику противовоздушной обороны оккупантов в Крыму. По мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, речь идет о пяти дивизионах.

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Об этом заместитель генерального директора компании по производству РЭБ заявил в эфире радио "Крым.Реалии". Храпчинский указал, что потери врага на временно оккупированном полуострове довольно большие.

"Это довольно большое количество машин. Считайте, только по 7-8 единиц в одних средствах [ПВО]. Мы говорим, что если это приблизительно, в общем – около 50-и машин", – сказал авиационный эксперт.

Напомним: последняя "бавовна" в Крыму, во время которой российские захватчики могли потерять установки С-400, случилась ночью 2 августа.

В ночь на 26 июля наши воины ударили ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке. Кроме прочего, была уничтожена российская РЛС "Небо".

Видео запуска ракет Storm Shadow по целям врага в Крыму можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ВС РФ во временно оккупированном Крыму постоянно находятся в напряжении и боеготовности из-за постоянных угроз атак на Крымский мост. Меры безопасности по его охране существенно усилили, заявлял ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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