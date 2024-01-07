Агенты 'Атеш' обнаружили в Крыму новую ремонтную базу оккупантов. Фото

Российская террористическая армия продолжает создавать новые ремонтные базы во временно оккупированном Крыму. Очередное место дислокации захватчиков было обнаружено возле Евпатории.

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Туда путинские террористы свозят технику, оборудование и личный состав. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты движения сопротивления выяснили, что оккупанты обустраивают возле Евпатории инфраструктуру для создания ремонтной базы одного из подразделений. Это делается в связи с тем, что большие потери в техники стало невозможно восполнять имеющимися средства.

Поэтому российские захватчики продолжают создавать всё больше ремонтных баз военной техники на территории Крымского полуострова. Также агенты "Атеш" обнародовали координаты новой ремонтной базы армии РФ: 45.219405, 33.380553.

Партизаны отметили, что новая ремонтная база позволит оккупантам рассредоточить технику. В то же время это позволит проводить диверсии на территории временно оккупированного Крыма более эффективно.

Напомним, украинские силы провели многодневную ударную кампанию по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму, 5-6 января успешно поразив несколько целей по всему полуострову. Это говорит о том, что украинские ракеты и дроны способны проникать через противовоздушную оборону врага.

Ранее в ГУР заявили, что спецоперации в Крыму являются частью более широкого плана и единого замысла. Атаки на объекты оккупантов на захваченном полуострове напоминают захватчикам, что они временно на украинской территории, а также подбадривают украинцев в оккупации, которые продолжают верить в победу над агрессором.

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