Агенты 'Атеш' провели разведку побережья и бухт Севастополя: что удалось узнать. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку побережья и бухт оккупированного Севастополя. Большинство кораблей РФ покинули порты захваченного страной-агрессором украинского Крыма, однако военные катера береговой охраны оккупантов активно пытаются активно отслеживать возможное появление морских дронов.

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Об этом 13 сентября сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

В движении рассказали, что продолжают вскрывать системы защиты в оккупированном Крыму.

"Наши агенты провели разведку побережья и бухт Севастополя. В ходе наблюдения было установлено, что бухты почти пусты, большинство кораблей покинули крымские порты и лишь изредка появляются в местных водах", – говорится в сообщении.

В то же время береговая охрана оккупантов усилена военными катерами, которые ведут круглосуточное патрулирование.

Они активно отслеживают возможное появление безэкипажных катеров в прибрежных водах, рассказали партизаны. А на российских кораблях разворачиваются мобильные РЛС.

"Взамен систем ПВО на кораблях активно разворачиваются мобильные РЛС для защиты по всему полуострову, которые также вскрываются нашими агентами. Мы безостановочно отслеживаем обстановку, и благодаря нашей работе системы защиты оккупационных войск теряют свою эффективность", – заявили в "Атеш".

Как писал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" обнаружили систему ПВО С-300В вблизи Чонгарского моста. Партизаны определили точное расположение комплексов ПВО, защищающих полуостров с севера.

Также движение "Атеш" провела успешную разведку базы Черноморского флота РФ в Гагаринском районе Севастополя. В результате была получена важная информация о передвижении техники и личного состава военных РФ, а также зафиксирована активность подразделений врага.

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