Агенты 'Атеш' разведали железнодорожную станцию в Крыму, где оккупанты размещают свою технику. Фото

Российские оккупанты в Крыму размещают свою военную технику на грузовой железнодорожной станции Евпатория-Товарная. Станция предназначена для обслуживания грузовых подъездных путей городских предприятий.

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При этом россияне не могут обеспечить подобные объекты охраной из-за нехватки ресурсов. Подробности рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

"В ходе разведки агент движения "Атеш" выявил, как военнослужащие ВС РФ размещают военную технику на грузовой железнодорожной станции Евпатория-Товарная. Эта станция построена для обслуживания грузовых подъездных путей евпаторийских предприятий. Оккупанты начали активно использовать станцию для своей логистики, но ресурсов на обеспечение таких объектов охраной им катастрофически не хватает", – отмечено в сообщении.

Агент движения смог собрать информацию о личном составе и размещенной на станции технике, а также о графике и маршрутах перемещения. Все эти данные уже переданы Силам обороны Украины, заверили в "Атеш".

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что оккупанты наращивают системы ПВО в Крыму, ослабляя другие участки фронта. Захватчики накапливают на полуострове пусковые установки систем С-400 и радиолокационные станции.

В частности, большое скопление средств ПВО зафиксировано в районе аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который оккупанты активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму.

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