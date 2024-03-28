'Агрессор заплатит за это': в Госдепе США прокомментировали обстрелы энергообъектов Украины

Соединенные Штаты считают российские ракетные атаки на гражданские объекты энергетической инфраструктуры Украины переходом всех границ в войне, которые осуществляет кремлевский диктатор Владимир Путин. Сам агрессор и его режим обязательно за это заплатят.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт на вопрос Укринформа в Вашингтоне. По его словам, несмотря на все усилия, Путин потерпел поражение в попытке поразить энергетическую инфраструктуру Украины.

"Действия Путина перешли все границы с точки зрения его военной тактики и разрушений, нанесенных им без военной цели народу Украины и украинской инфраструктуре", – заявил представитель Госдепа США.

Он подчеркнул, что Путин и его режим будут нести ответственность за свои преступления. Кремлевский диктатор потерпит крах, подчеркнул Паетт.

"Агрессор заплатит за это. Я также хочу подчеркнуть, что Путин потерпит крах", – заверил американский дипломат.

По словам Паетта, Путин уже потерпел поражение. Ведь, несмотря на все попытки поразить энергетическую инфраструктуру, которые он делает уже третий год подряд, Украина продемонстрировала чрезвычайную устойчивость, и системы энергоснабжения продолжают работать.

"Путин потерпел поражение в этой попытке – он потерял Европу как энергетический рынок, и мы сделаем все, чтобы это поражение продолжалось дальше", – заявил дипломат.

Он отметил, что США "очень тесно сотрудничают" с союзниками и партнерами по всему миру по энергетической безопасности Украины. Пайетт также подчеркнул, что лично поддерживает регулярный контакт с украинской стороной в вопросах энергетического сектора.

"Я хочу подчеркнуть, насколько возмутительно то, что Кремль продолжает целить по гражданским объектам без военной цели, просто, чтобы нанести боль и страдания украинским гражданам. И мы ответим", – в очередной раз подчеркнул представитель Госдепа.

Он сообщил, что 29 марта состоится виртуальная встреча в формате G7 Плюс, на которой будут обсуждать поддержку энергетического сектора Украины.

"Нам нужно делать несколько дел одновременно. Мы попытаемся мобилизовать немедленную помощь, как мы делали с октября 2022 г., когда начались эти атаки на энергетический сектор. Мы также продолжим нашу работу, чтобы сосредоточиться на долгосрочной цели Украины – построении будущей энергетической системы, которая будет более чистой, экологичной и будет полностью соответствовать европейским стандартам", – заверил Джеффри Паетт.

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