ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии из-за последних атак РФ

В результате массированных российских обстрелов ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии. Это самая большая атака на энергетику за все время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко во время телемарафона. 60 дронов и 90 ракет обстреливали энергетическую инфраструктуру нескольких регионов одновременно.

"Потеряно 50% генерационных объектов. Это если говорить о группе ДТЭК. Несколько дней нам понадобится на то, чтобы выяснить, сколько нужно времени и денег на восстановление. Но могу с уверенностью сказать, что этот процесс займет даже не месяц", – заявил Коваленко.

По его словам, враг бил сразу по двум частям системы – генерирующей и распределительной.

"Если начать с первой, то было поражено несколько типов генерации - около 20 подстанций и ДнепроГЭС. На трансформаторы и сетевые узлы, распределяющие энергию, пришлось больше ударов. Я считаю, что такую атаку можно назвать комплексной, поскольку она снижает способность нашей системы генерировать и передавать", – отметил он.

Напомним, во время атаки страны-оккупанта 22 марта восемь ракет попали в запорожский Днепр ГЭС. По состоянию на вечер воскресенья, 24 марта, все области и города Украины заживлены. Самая сложная ситуация в Харькове.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно подготовиться к возможным отключениям света. В частности, гражданам рекомендуют иметь ряд вещей, в частности, повербанки и горелки.

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