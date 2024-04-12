'Ахматовцы, чеченцы к нам приехали': жители Белгородщины жалуются из-за засилья кадыровцев. Перехват

В Белгородскую область страны-агрессора России, где проводили рейд российские добровольцы, оккупационная армия отправила чеченцев. Речь идет про оккупантов из чеченского спецподразделения "Ахмат".

Об этом стало известно из аудиозаписи разговора между российским оккупантом и его матерью. Запись опубликовали на Youtube-канале Главного управления Министерства обороны Украины в пятницу, 12 апреля.

На аудио, как объясняет ГУР, речь идет о ситуации на Грайворонском направлении в Белгородской области. Оккупант рассказал маме о ситуации в 24-й усиленном молострелковом батальоне армии РФ, в котором он служит, о переводе и боевых действиях на оккупированных территориях.

"Алло, Виталя, говори, солнце мое, где ты, что ты? Х*й знает где? А ты на границе или нет? Вас туда послали? Ахматовцы там еще какие-то? А так, чтобы прямо военные действия, там ничего не происходит? Х*хлятские танки катаются, ага..Понятно. Когда вы в Белгород приехали, вы же были на третьей позиции. А там еще ребята были на первой и на второй позиции, их в Белгород подальше увезли с пятницы на субботу...", – говорит женщина.

Из разговора следует, что на Грайворонском направлении появились "ахматовцы и чеченцы".

"Заходили х*хлы, ДРГшники?.. Прямо стреляли? *б твою мать... Восемь украинцев приходили? Ага, восемь человек... ну понятно. Никого не убили, да? Ахматовцы? Ахматовцы, чеченцы к ним сюда приехали.. А вас там вообще много, новобранцев? До*уя, да?" – сказала россиянка.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Грайворон Белгородской области, в районе которого проводили военную операцию российские добровольцы, ситуация остается напряженной. В населенный пункт не пускают женщин и детей.

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