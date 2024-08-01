'Ай-Петри' справился быстрее': Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam

Петр Порошенко показал как комплекс противодействия враждебным средствам радиотехнической разведки Ай-Петри приземлил российский дрон SuperSam.

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Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Это не что иное, как российский разведывательный дрон "SuperСam". Он мог навести русскую артиллерию на военное укрытие или направить полет КАБа или Ланцета. Одна их удачная охота – это уничтоженная САУ/БМП/БТР/танк, разрушенный блиндаж. Но наш комплекс противодействия враждебным средствам радиотехнической разведки "Ай-Петри" справился быстрее – "посадил" птицу до того, как она выполнила свою задачу", – написал пятый президент Украины.

"В результате: группа противодействия техническим разведкам центра ПГТР ГШ ВСУ, работающего на наших комплексах, спасла жизнь украинских воинов и бронированную технику от российского огня", – отметил Порошенко. Он добавил, что теперь военные будут изучать вражеский дрон.

"Тактика россиян неизменна: давить живой силой, забрасывать дронами и выжигать все вокруг артиллерией. А мы должны подстраиваться к характеру войны, а это значит быть технологичными и бороться за счет новейших технологий", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, в ноябре прошлого года Петр Порошенко инвестировал в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". В настоящее время сумма инвестиций составила 200 млн грн. На фронте уже работают два десятка этих комплексов.