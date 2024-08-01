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"Ай-Петри" справился быстрее": Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam

Мария Шевчук
War
2 минуты
1,0 т.
'Ай-Петри' справился быстрее': Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam

Петр Порошенко показал как комплекс противодействия враждебным средствам радиотехнической разведки Ай-Петри приземлил российский дрон SuperSam.

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Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Ай-Петри" справился быстрее": Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam

"Это не что иное, как российский разведывательный дрон "SuperСam". Он мог навести русскую артиллерию на военное укрытие или направить полет КАБа или Ланцета. Одна их удачная охота – это уничтоженная САУ/БМП/БТР/танк, разрушенный блиндаж. Но наш комплекс противодействия враждебным средствам радиотехнической разведки "Ай-Петри" справился быстрее – "посадил" птицу до того, как она выполнила свою задачу", – написал пятый президент Украины.

"Ай-Петри" справился быстрее": Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam

"В результате: группа противодействия техническим разведкам центра ПГТР ГШ ВСУ, работающего на наших комплексах, спасла жизнь украинских воинов и бронированную технику от российского огня", – отметил Порошенко. Он добавил, что теперь военные будут изучать вражеский дрон.

"Ай-Петри" справился быстрее": Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam

"Тактика россиян неизменна: давить живой силой, забрасывать дронами и выжигать все вокруг артиллерией. А мы должны подстраиваться к характеру войны, а это значит быть технологичными и бороться за счет новейших технологий", – подчеркнул Порошенко.

"Ай-Петри" справился быстрее": Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam

Как известно, в ноябре прошлого года Петр Порошенко инвестировал в разработку новейшей системы РЭБ "Ай-Петри". В настоящее время сумма инвестиций составила 200 млн грн. На фронте уже работают два десятка этих комплексов.

"Ай-Петри" справился быстрее": Порошенко показал перехваченный российский дрон SuperСam