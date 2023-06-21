Кременная - Лиман...Сватово - Купянск...

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Итак, на Востоке отмечается активизация российских оккупантов. Но об этой активизации следует знать несколько очень важных вещей, чтобы понимать что происходит и чего ожидать, не гипертрофируя получаемую корректно-скупую оф-инфу.

Во-первых, в Луганской области на сегодняшний день одна из наиболее боеспособных группировок РОВ, с, на удивление, наиболее приближённой к штатной комплектацией подразделений. И на то есть причины, ведь в мозжечке командования РОВ ещё в конце 2022 вынашивалась идея об "ответном ударе" по Харьковской области.

Согласно планам командования РОВ до 24 февраля их группировка должна была нарастить потенциал для очень быстрого рывка от линии Р-66 (Кременная-Сватово-Троицкое) к левому берегу Оскола с захватом Лимана и Купянска. Но, что-то у них тогда пошло не по плану и "великое" наступление захлебнулось в зачатке.

На самом же деле, причиной тому, что "рывок" прервался были силы обороны Украины, которые были готовы к отражению данной рефлексии. К тому же, наступление РОВ должно было осуществляться с открытых позиций, в то время как вся оборона СОУ построена на закрытых позициях.

Во-вторых, активизация СОУ в Запорожской и Донецкой областях вынудили командование РОВ принимать быстрое и не совсем рациональное решение. Интенсификация боевых действий вдоль всей Р-66 имитирует эпическое наступление, для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса.

По задумке командования РОВ, СОУ, опасаясь прорыва к Лиману и Купянску, оттянут часть сил с Запорожской и Донецкой области, для усиления своей обороны на Востоке, что позволит оккупантам устоять на Юге. Вот только не понятно зачем это делать Генштабу ВСУ.

Как я упоминал выше, подобный "рывок" РОВ уже был сорван, а всё потому, что к нему силы обороны Украины готовы, следовательно ресурс, необходимый для сдерживания/обороны/наступления сформирован и распределён. То есть, рефлексия РОВ на востоке только ради рефлексии.

С другой стороны, такая рефлексия, в некотором смысле, ослабляет целостность обороны самих же РОВ на плацдарме, а так же вынуждает растрачивать дефицитный ресурс. А потому, не исключено, что тут, по итогу данных действий, РОВ сами себя же загоняют в ловушку.

Хотя, разве это в первый раз случается?