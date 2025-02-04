'Активность уменьшилась': Буданов сказал, действительно ли солдаты КНДР покинули зону боевых действий

Присутствие северокорейских военных непосредственно на линии фронта в Курской области сохраняется. В настоящее время на Курском направлении принимают участие в войне РФ против Украины около 8 тысяч солдат КНДР.

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Об этом в комментарии War Zone рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Однако глава ГУР отметил, что активность северокорейских военных на фронте уменьшилась из-за потерь, и они воюют "в сокращенном составе".

Украинская разведка фиксирует и анализирует изменения, происходящие на Курском направлении, сказал Буданов.

"Нам нужно выждать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли там реальные изменения, или это просто снижение активности на несколько дней", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сразу ряд западных масс-медиа процитировал разведку Великобритании, где утверждали, что по состоянию на середину января 2025 года в Курской области могли погибнуть или получить ранения около четырех тысяч солдат из КНДР, воюющих на стороне РФ. Из них примерно четверть были ликвидированы в бою.

Поэтому утверждалось, что северокорейских военных отвели с передовой.

Буданов подтвердил информацию своих британских коллег. Но сообщение СМИ о том, что КНДР из-за значительных потерь уже не на линии фронта, глава ГУР назвал "ложными".

По его словам, на сегодняшний день реальные потери солдат КНДР в войне против Украины – 4000 убитыми и ранеными. Глава ГУР объяснил эти потери "отсутствием реального боевого опыта" и проведением попыток наступления по российским стандартам – то есть так называемыми "мясными штурмами". Причем такие "штурмы" солдаты КНДР пытались "совершать без поддержки", "почти без каких-либо боевых машин".

Такое пренебрежение личной безопасностью сильно усложняет работу украинских защитников, признал Буданов. Он предположил, что северокорейские военные готовы "идти пешком" против украинских беспилотников и артиллерии из-за своей преданности диктатору КНДР.

Отдельно глава ГУР отметил, что, по информации разведки, Пхеньян готовит отправить в РФ подкрепление, которое будет состоять из "дополнительных артиллерийских и ракетных войск". Однако прямо на фронте эти войска не задействуют, добавил он.

По последним данным, к северокорейцам, воюющим против Украины в Курской области РФ, может прибыть подкрепление уже в течение следующих двух месяцев. Новые военнослужащие из КНДР пополнят потери в рядах своих сограждан.

Информацию о том, что Пхеньян ускоряет подготовку к отправке в Россию дополнительных сил, подтвердили в разведке Южной Кореи. Там также считают, что потери войск Северной Кореи в Курской области более чем просто "значительны".

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