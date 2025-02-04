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"Активность уменьшилась": Буданов сказал, действительно ли солдаты КНДР покинули зону боевых действий

Михаил Левакин
War
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'Активность уменьшилась': Буданов сказал, действительно ли солдаты КНДР покинули зону боевых действий

Присутствие северокорейских военных непосредственно на линии фронта в Курской области сохраняется. В настоящее время на Курском направлении принимают участие в войне РФ против Украины около 8 тысяч солдат КНДР.

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Об этом в комментарии War Zone рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Однако глава ГУР отметил, что активность северокорейских военных на фронте уменьшилась из-за потерь, и они воюют "в сокращенном составе".

Украинская разведка фиксирует и анализирует изменения, происходящие на Курском направлении, сказал Буданов.

"Нам нужно выждать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли там реальные изменения, или это просто снижение активности на несколько дней", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сразу ряд западных масс-медиа процитировал разведку Великобритании, где утверждали, что по состоянию на середину января 2025 года в Курской области могли погибнуть или получить ранения около четырех тысяч солдат из КНДР, воюющих на стороне РФ. Из них примерно четверть были ликвидированы в бою.

Поэтому утверждалось, что северокорейских военных отвели с передовой.

Буданов подтвердил информацию своих британских коллег. Но сообщение СМИ о том, что КНДР из-за значительных потерь уже не на линии фронта, глава ГУР назвал "ложными".

По его словам, на сегодняшний день реальные потери солдат КНДР в войне против Украины – 4000 убитыми и ранеными. Глава ГУР объяснил эти потери "отсутствием реального боевого опыта" и проведением попыток наступления по российским стандартам – то есть так называемыми "мясными штурмами". Причем такие "штурмы" солдаты КНДР пытались "совершать без поддержки", "почти без каких-либо боевых машин".

"Активность уменьшилась": Буданов сказал, действительно ли солдаты КНДР покинули зону боевых действий

Такое пренебрежение личной безопасностью сильно усложняет работу украинских защитников, признал Буданов. Он предположил, что северокорейские военные готовы "идти пешком" против украинских беспилотников и артиллерии из-за своей преданности диктатору КНДР.

Отдельно глава ГУР отметил, что, по информации разведки, Пхеньян готовит отправить в РФ подкрепление, которое будет состоять из "дополнительных артиллерийских и ракетных войск". Однако прямо на фронте эти войска не задействуют, добавил он.

По последним данным, к северокорейцам, воюющим против Украины в Курской области РФ, может прибыть подкрепление уже в течение следующих двух месяцев. Новые военнослужащие из КНДР пополнят потери в рядах своих сограждан.

Информацию о том, что Пхеньян ускоряет подготовку к отправке в Россию дополнительных сил, подтвердили в разведке Южной Кореи. Там также считают, что потери войск Северной Кореи в Курской области более чем просто "значительны".

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