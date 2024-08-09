Активность врага на линии фронта снизилась: всего произошло 70 боевых столкновений – Генштаб

В течение пятницы, 9 августа, по всем направлениям фронта произошло 70 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Лиманском и Торецком направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два удара с применением двух ракет, 51 авиационный удар с применением 62 КАБов, а также использовал для поражения 458 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска. Бои до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении произошло одно боевое столкновение возле Табаевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Наши защитники отразили семь атак, еще три продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили девять вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении противник совершил шесть наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Часова Яра. Силы обороны отразили четыре атаки, еще две продолжаются.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали украинские войска возле Белой Горы, Дылеевки, Торецка и Нью-Йорка. 10 боестолкновений завершено, два до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток шло 25 боев неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Гродовка, Желанне и Яснобродовка. Силы обороны отразили 17 атак, восемь еще продолжаются.

По уточненной информации, за сутки на этом направлении было обезврежено 234 оккупанта, 84 из них безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один БПЛА и четыре единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг три раза атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки и Константиновки. В результате боестолкновений противник потерпел поражение.

На Времевском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Ореховском направлении вражеский штурм позиций наших подразделений вблизи Малой Токмачки не имел успеха.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Это снижение активности врага на фронте в Украине может быть связано с происходящими в течение четырех последних дней событиями в Курской области РФ.

В частности, как сообщал OBOZ.UA, украинские военные 9 августа заявили о том, что они контролируют город Суджа на Курщине, расположенный примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!