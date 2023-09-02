Алчевск – это Украина: в оккупированном городе всего несколько сотен человек получили паспорта РФ

В городе Алчевск Луганской области, оккупированном Россией с 2014 года, паспорта страны-агрессора РФ получило далеко не все население. По данным ОВА, российские "документы" оформили 438 местных жителей пожилого возраста и лица с инвалидностью, к которым выезжали мобильные бригады.

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Соответствующее заявление утром 2 сентября сделал Артем Лысогор, глава Луганской областной военной администрации. На своем канале в Telegram он написал: "В течение девяти лет Алчевск оккупирован Россией, но даже меры принудительной паспортизации не успели охватить все население".

Как утверждает чиновник, оккупанты не успели выехать к другим категориям жителей "и ко дню "голосования" уже вряд ли исправят свои ошибки".

Тем временем сотрудники 329 "избирательных участков" в регионах РФ активно разыскивают и призывают людей, имеющих регистрацию в Луганской области, отдать свой голос за неизвестных политиков.

Как пошутил Лысогор, там уже началось досрочное неволеизлияние. Оно продлится три дня. "И неважно, что единственным днем "голосования" определено 10 сентября", – отметил глава ОВА.

Напомним: центральная избирательная комиссия РФ назначила на 10 сентября 2023 года незаконные "выборы" на временно оккупированных территориях Украины: частях Херсонской и Запорожской областей, а также в "ДНР" и "ЛНР". В этот же день выборы пройдут и в самой России.

Как писал OBOZREVATEL:

– Фейковые российские "администрации" на временно захваченных страной-агрессором территориях пытаются всеми способами заставить украинцев голосовать на псевдовыборах. Жителям городов рассказывают, что "разрешат" голосовать даже без паспорта РФ.

– В ЦНС сообщили, что оккупанты на временно захваченных территориях Украины до сих пор не доверяют местным коллаборантам, поэтому для проведения фейковых выборов свозят "специалистов" из РФ.

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