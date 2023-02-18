Обещали свободу, 100 тысяч зарплаты и работу на блокпосте: пленный "вагнеровец" рассказал, как его заманили на войну. Видео

Оккупант Александр Растригин, наемник частной военной компании "Вагнер", рассказал, что его завербовали в тюрьме, обещая непыльную работу (стоять на блокпосте военных страны-агрессора) и зарплату в 100 тысяч рублей (чуть более 49 тысяч гривен). Его, как и других коллег-зэков, обманули, пожаловался россиянин. Теперь он находится в плену у Сил обороны Украины.

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Видео допроса Растригина опубликовал Telegram-канал "Информационное сопротивление". Участник так называемой "СВО" заявил, что воевал против Украины в 12-м эшелоне 1-й роты 3-го отделения "вагнеровцев" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Пленный из Самарской области сообщил: "Нас обманули. Мы когда приехали, нас начали обучать и сказали, что мы поедем на "передок". Обучали 21 день, а не несколько месяцев, как заявляли заключенным.

Он подтвердил, что наемники ЧВК несут на войне большие потери. "Как оказалось, телевизор и Пригожин обманули вора Сашу, который мог спокойно отсидеть за кражу 2 года в Тольятти и не попадать в мясорубку в Украине", – отметили авторы Telegram-канала.

Растригин также сказал, что его группу во время атаки (события происходили на Донбассе) российская артиллерия не прикрывала. "Командир наш вызывал, нас не поддержала [артиллерия]", – завил он.

Обращаясь к своим друзьям-зэкам, оккупант призвал их не записываться в "Вагнер", потому что "все обман" – и даже то, что показывают по российскому телевизору. "То, что здесь мирных убивают другие люди – это наши убивают!.. Я просто видел своими глазами, как они под автоматами нас гонят... Не верьте", – сказал он.

У наемника спросили, имеет ли он ввиду заградотряды, но тот заявил, что нет, это их же командиры, которые их ведут, "их же и обнуляют".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Белом доме заявляли, что потери в Украине российской ЧВК "Вагнер", которой владеет олигарх Евгений Пригожин, уже перешли отметку в 30 тысяч. По оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зэки из колоний РФ.

– Недавно появились данные о том, что на Запорожское направление агрессор перебросил новую партию "вагнеровцев". 43 автобуса с завербованными осужденными заметили в оккупированном Мелитополе.

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