Заметили десятки автобусов: Россия перебросила на Запорожское направление усиление из ЧВК "Вагнер". Видео
Россия перебросила на Запорожское направление новую партию наемников ЧВК "Вагнер". 43 автобуса с завербованными осужденными заметили в оккупированном Мелитополе.
Об этом 18 февраля рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он также показал видео, которое зафиксировало колонну автобусов с вагнеровцами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо. 43 белых автобуса "элитных" на России бойцов – вагнеровцев. Преступников, выманенных из тюрем воображаемым билетом на свободу", – рассказал мэр.
Он добавил, что колонну сопровождали внедорожники с отметкой ЧВК "Вагнер".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новое российское наступление началось на нескольких направлениям, но защитники Украины дают отпор оккупантам.
А министр обороны Великобритании Бен Уоллес констатировал, что наступление РФ продвигается метрами, при этом Москва продолжает бросать новобранцев в "мясорубку".
По данным Генерального штаба ВСУ, в течение минувших суток на Запорожском направлении оккупанты накрыли огнем районы 25 населенных пунктов.
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