'Большое' наступление России на Украину продвигается метрами, но Путин продолжает бросать новобранцев в 'мясорубку', – Уоллес

Российская армия терпит огромные потери в Украине и не демонстрирует никаких признаков того, что усовершенствовала свою тактику, но продолжает забрасывать украинские позиции "пушечным мясом". При этом "большое" наступление России если вообще продвигается, то на метры, а не на километры.

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Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля. По его словам, лучшее, что удалось Москве на сегодняшний день, это серия зондирующих атак вдоль линии фронта, которые привели к значительным потерям россиян.

"На сегодняшний день нет никаких доказательств великого российского наступления. Мы видели небольшой прогресс на всех фронтах, но ценой тысяч жизней. Мы должны поставить под сомнение утверждение, что они могут продолжать", – сказал Уоллес.

По словам Уоллеса, с начала полномасштабного вторжения РФ было убито или ранено более 180 000 российских военных, и, по оценкам США, Россия потеряла две трети танков своей армии.

Несмотря на эти потери нет никаких признаков того, что российская армия изменила подход к "мясорубке", отметил Уоллес. Он привел пример, когда 3000 оккупантов погибли во время трехдневной атаки на прошлой неделе на город Угледар на юге Украины.

"Российских новобранцев до сих пор запихивают в мясорубку. И я не уверен, что это приемлемо, даже для России, потому что 180 000 человек имеют жен, матерей, сестер и друзей, и становится невозможно скрыть масштабы этих потерь от россиян", – сказал Уоллес.

В то же время министр обороны Великобритании подчеркнул, что западные союзники Киева стали "решительнее, чем когда-либо" помочь Украине дать отпор российским войскам, и одним из явных признаков этого было усиление поддержки Соединенных Штатов, которые теперь, по словам Уоллеса, "исполнены волей довести войну до конца".

Среди западных союзников Киева также произошло изменение отношения к военной помощи. В это время в прошлом году, по словам Уоллеса, дискутировали, отправлять ли в Украину противотанковые ракеты. В настоящее время отправляют западные основные боевые танки.

"Что изменилось, так это то, что США решили быть настойчивее", – сказал Уоллес, указывая на почти 8 миллиардов долларов военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине передадут пакет военной помощи более чем на 240 млн долларов. Великобритания инициировала создание Международного фонда поддержки Украины. К инициативе Лондона присоединились Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Литва, вместе эти страны собрали 625 миллионов долларов. Уже согласован первый пакет вооружений на сумму более 240 миллионов долларов, в него войдут запчасти для танков, беспилотники, средства РЭБ и ПВО.