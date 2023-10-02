'Алферов не является типичным 'орком': Юсов раскрыл детали операции 'Барыня'

В Министерстве обороны Украины раскрыли детали операции "Барыня". Во время нее Главному управлению разведки удалось завербовать кадрового русского военного – лейтенанта Даниила Алферова. Теперь в ведомстве заявили, что оккупант не типичный "орк".

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в воскресенье, 1 октября, в эфире национального телемарафона "Единые новости". Он подчеркнул, что это было верным решением, ведь военный преступник РФ согласился на сотрудничество.

"Это соответствовало его гражданской позиции, несмотря на то, что он кадровый российский военный. Потому что ранее он был уволен из рядов армии, а позже принудительно мобилизован и принужден к подписанию контракта", – сказал Юсов.

По его словам, Алферов осуждал российскую агрессию, называя ее геноцидной и преступной. Он хотел не только сдаться в плен, но стать на защиту Украины. Последнее станет реальностью для россиянина.

Нетипичным "орком" представитель ГУР назвал Алферова, потому что он любит классическую музыку. В России у него остались мать и брат.

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Как рассказал Юсов, за четыре месяца операции разведчики узнали много важной информации, которая сохранила жизнь украинских защитников и разрушила планы Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились данные об оккупантах, ликвидированных во время операции "Синица" из Ми-8. В ходе этой операции российский летчик перегнал вертолет ВС РФ с запчастями для российских истребителей на территорию Украины.