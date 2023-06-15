Алкоголизм, мародерство, дезертирство: в ГУР рассказали о проблемах в войсках Путина и 'ротации', которую устроили командиры РФ

Военное командование РФ устроило некую ротацию в войсках оккупантов, начав перебрасывание остатков солдат из штурмовых рот Z, которые были сформированы из зеков, в "добровольческий корпус". Оккупационные подразделения, укомплектованные подобным контингентом, показали крайне низкую боеспособность и имеют ряд проблем.

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Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там отметили, что среди зеков-оккупантов процветают алкоголизм, мародерство, а также дезертирство, в том числе и из-за огромных потерь.

Также, по данным ГУР, в России создана спецкомиссия, которую возглавил заместитель начальника штаба оккупантов в Украине, генерал-майор Олег Польгуев. Она будет заниматься перегруппировкой и доукомплектацией так называемого добровольческого корпуса осужденными лицами. В частности, для 2 тысяч зеков планируют провести обучение, после чего их направят в зону боевых действий.

При этом, как отметили разведчики, за дисциплиной будут следить группы военной полиции РФ, а членов спецкомиссии Польгуева будут усиленно охранять.

Напомним: в конце мая в оккупированном россиянами Лисичанске Луганской области из лагеря согласования отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков. Во время этого бегства погиб надзиратель, бывший военнослужащий "министерства госбезопасности ЛНР". Российские силовики приступили к поиску дезертиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ в рядах российских оккупационных войск участились случаи невыполнения приказов, саботажа и неуставных отношений. Также в последнее время отмечены частые случаи дезертирства захватчиков.

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