'Альянс будет сильнее': Сунак заявил, что место Украины – в НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина должна стать членом НАТО. По его мнению, это усилит Североатлантический альянс.

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Об этом он сказал во время выступления в британском парламенте 15 января, пишет "Укринформ". Также Сунак призвал к продолжению поддержки Украины, которая защищается от полномасштабной агрессии РФ.

В ходе выступления перед британским парламентом Сунак напомнил, что за время полномасштабного вторжения России Британия предоставила Украине помощь на сумму около 12 миллиардов фунтов стерлингов. Он также добавил, что именно Британия первой передала нашему государству летальное оружие, танки и дальнобойные ракеты. Также Лондон первым подписал с Киевом соглашение о двусторонних обязательствах в сфере безопасности, о которых шла речь на саммите НАТО в 2023 году.

"Полноправное место Украины – в НАТО, и НАТО будет сильнее, когда в нем будет Украина. Но эти обязательства помогут перекрыть разрыв до тех пор, пока этот день не наступит", – отметил Сунак, рассказывая о заключенном соглашении.

Британский премьер добавил, что Британия собирается поддерживать Украину, пока такая поддержка будет необходима. Ведь Лондон видит зависимость между безопасностью Украины и безопасностью самой Британии.

"В пятницу я посетил Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским и выступить в украинском парламенте. Я передал послание от этой Палаты в Раду, что мы будем с Украиной сегодня, завтра и так долго, сколько это потребуется. Если Путин победит в Украине, он не остановится на достигнутом, а другим злоумышленникам это придаст смелости. Вот почему безопасность Украины – это наша безопасность", – пояснил Сунак.

По словам главы британского правительства, решимость Британии "не только не пошатнется, в этом году увеличится и наша военная поддержка Украины". В частности, Лондон готовит самый большой за время полномасштабного вторжения пакет помощи для Украины.

"Мы предоставим крупнейший пакет оборонной помощи Украине с начала войны стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов. Он будет включать больше средств противовоздушной обороны, больше противотанкового вооружения, больше дальнобойных ракет, тысячи дополнительных боеприпасов и артиллерийских снарядов, тренировки для тысяч украинских военнослужащих, а также крупнейший пакет новейших беспилотников, который когда-либо предоставляла Украине любая страна", – отметил премьер.

Сунак также добавил, что заключенное между Великобританией и Украиной соглашение поможет "преодолеть разрыв до тех пор, пока этот день (вступление Украины в НАТО. – Ред.) не наступит".

В частности, подчеркнул премьер, предполагается, что Британия поможет Украине построить военные силы и средства, и "если Россия когда-нибудь снова вторгнется в Украину", то Лондон предоставит "скорую и постоянную помощь, в том числе современное оборудование на суше, в воздухе и на море".

"Вместе с нашими союзниками Великобритания будет рядом с первого и до последнего мгновения", – подчеркнул Сунак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил подписание соглашения о безопасности с Великобританией: день, когда соглашение было заключено, он назвал "историческим".

По убеждению главы государства, подобные договоренности "делают Украину сильнее".

Вскоре после подписания соглашения был опубликован его полный текст. Как пояснили впоследствии в ОПУ, достигнутыми договоренностями предусмотрено, что Британия в случае предстоящей агрессии против Украины обязуется помогать оружием, техникой, финансами и введением санкций, но не солдатами.

Между тем, 14 января Украина начала переговоры о заключении соглашения о безопасности уже с девятой страной – Румынией.