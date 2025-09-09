Американская AIRO и украинская Nord Drone Group будут совместно разрабатывать боевые дроны

Американская компания Airo Group (AIRO) объявила о подписании соглашения о намерениях с украинским производителем боевых дронов Nord Drone Group о создании стратегического совместного предприятия. Цель СП – ускорить развертывание проверенных в боевых условиях беспилотных авиационных систем в США, Украине и других странах-членах НАТО.

Согласно договору о намерениях, AIRO будет обеспечивать надзор за производством и предоставлять украинской стороне ресурсы для исследований и разработок, корпоративную поддержку и тому подобное.

Nord Drone Group в свою очередь поделится собственными наработками по технологии дронов, предоставит свои производственные мощности для совместного производства, а также предоставит американцам доступ к цепи поставок в координации с министерствами обороны стран-союзников, включая Министерство обороны Украины.

Nord Drone Group сейчас производит примерно 4000 дронов в месяц и может благодаря инвестициям увеличить производство до 25 000 единиц в месяц в кратчайшие сроки. Компания производит дроны, прошедшие испытания на поле боя, включая ударные установки, использующие барражирующие и многоцелевые боеприпасы. Ее флагманские модели NORD-10 и NORD-15 имеют дальность полета до 15 км и полезную нагрузку 4,5 кг.

Основой производства американцев является дрон AIRO RQ-35 Heidrun, накопивший сотни тысяч часов полета в своем развернутом парке. Система имеет автономную навигацию, возможности разведки в режиме реального времени и работает в средах без GPS. Беспилотник показал невероятные результаты во время боевого применения в условиях российско-украинской войны.