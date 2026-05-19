Американские военные учатся у ВСУ новой тактике обнаружения дронов – Breaking Defensе

Американские военные изучают опыт Вооруженных Сил Украины в сфере обнаружения беспилотников. В частности, бойцов учат распознавать различные типы дронов по характерным звукам для более эффективной идентификации во время патрулирования.

Опыт войны в Украине показал, что способность "слушать небо" стала критически важным навыком на современном поле боя. Об этом сообщает Breaking Defense.

Военные США совершенствуют тактику обнаружения и уничтожения БПЛА

По словам сержанта первого класса Тайлера Харрингтона, который руководил тактикой борьбы с дронами во время учений, совершенствование навыков распознавания беспилотников по звуку и визуального обнаружения воздушных угроз стало одним из главных выводов учений Project FlyTrap 5.0 под руководством США в Литве. Маневры продолжались в течение первых двух недель мая.

Харрингтон отметил, что ранее военные преимущественно сосредотачивали внимание на том, что происходит перед ними, однако современные боевые условия требуют постоянного контроля пространства не только впереди, но и вверху и вокруг. Именно поэтому бойцов теперь учат также распознавать характерные звуки дронов.

Нынешние учения были сфокусированы на выявлении, отслеживании и уничтожении недорогих беспилотных летательных аппаратов. Хотя армия США пока официально не включила аудиораспознавание дронов в учебную программу, полевой опыт, полученный во время Project FlyTrap, может стать основой для дальнейшего внедрения такой подготовки.

Украинская система реагирования на дроны может стать примером

В исследовательском отчете отмечается, что украинские новобранцы должны вырабатывать своеобразную "мышечную память" на звук приближающихся дронов. В случае сигнала о воздушной угрозе военные должны мгновенно падать на землю, направлять оружие в небо и готовиться к сбиванию беспилотника.

В материале отмечается, что Украина использует различные системы обнаружения дронов, однако большинство из них имеют схожую архитектуру. Речь идет о недорогих направленных микрофонах, локальных компьютерах для классификации сигналов, синхронизированных временных метках и сжатых сообщениях об обнаружении целей.

Благодаря этому ближайшие стрелки или мобильные группы ПВО могут оперативно получать предупреждения и реагировать на угрозу от FPV-дронов. Поэтому военному руководству США стоит внедрять и развивать подобный подход, особенно на восточном фланге НАТО.

