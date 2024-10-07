Аммиак, хлор, фосфорные бомбы: военный рассказал о применении врагом химоружия на Харьковском направлении

На Харьковском направлении фронта российские оккупационные войска применяют разные типы химического оружия против ВСУ. На украинские позиции они сбрасывают фосфорные бомбы и другие запрещенные средства поражения.

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К таким военным преступлениям россияне прибегают с определенной периодичностью. Об этом в эфире канала "Киев24" рассказал Олесь Маляревич – заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Он предположил, что российская армия оперирует огневыми средствами, которые ей достались еще с советских времен. В то же время не исключает, что враг использует и уже современное химическое оружие.

"Аммиак, хлор, фосфорные бомбы бросали на наше подразделение. У них осталось много таких вещей, которые они с полок своих "дедов" забрали и периодически их применяют. А возможно и что-то новое придумали", – отметил военный.

Накануне в Третьей штурмовой бригаде, воюющей на севере Харьковской области, тоже рассказали, что ВС РФ применили неуказанное химическое вещество против украинских бойцов, наступающих в одном из районов Харьковского направления.

Ранее в оперативно-тактической группировке "Харьков" отметили, что российские военные прибегли к новому способу придать силы поражения своим ударным дронам. В частности, оккупанты обрабатывают БПЛА веществом, вызывающим химические ожоги.

Справка: химическое оружие – это любые боеприпасы, содержащие токсины или химические вещества, атакующие организм человека. Во время войны против Украины россияне применяют их в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах, что строго запрещено Конвенцией о запрещении химического оружия.

Так, белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвение тканей; человек получает не просто ожоги, а глубинные раны. Аммиак вызывает отравление, которое провоцирует у человека удушье и сильный кашель, может привести к временной или постоянной слепоте, изменению частоты пульса; в случае контакта с жидким аммиаком наступают обморожения или ожоги с волдырями на коже. Газообразный хлор обладает сильным, удушающим запахом и вызывает сильное раздражение глаз, кожи, рта, глотки и легких.

Россия цинично обвиняет Украину в якобы наличии химоружия. В Пентагоне выразили обеспокоенность заявлениями агрессора, отмечая, что РФ это делает ради создания повода для осуществления собственной атаки с использованием химического оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае издание The Wall Street Journal писало, что террористическая армия РФ все чаще использует химическое оружие на всей линии фронта в Украине. В частности, враг активно применяет вещество хлорпикрин, действующее как раздражитель.

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