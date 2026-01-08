Андреевка на Сумщине остается под контролем ВСУ: военные рассказали о ситуации. Карта

Еще с вечера вторника, 6 января, россияне прибегли к массированному и комбинированному штурму позиций 71-й отдельной аэромобильной бригады 8-го корпуса ДШВ ВСУ между Андреевкой и Алексеевкой Сумской области. Вражескую атаку украинским десантникам удалось отбить.

Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Курск". Дроноводы десантно-штурмовых войск отбили атаку с применением FPV-дронов.

Что известно

Как сообщается, пять вражеских групп пытались приблизиться к линии обороны. Однако украинские десантники отбили атаку врага.

Впоследствии еще более десятка россиян решили повторить старый трюк с газовой трубой, что для них закончилось трагически, говорят десантники. Наконец бросились напролом на квадроциклах, заходя одновременно с другой стороны пехотой.

"Обе группы были успешно уничтожены БПЛА и артиллерией 71-й ОАэМБр и смежных подразделений. Общие потери среди оккупантов составили 42 единицы неживой силы", – говорится в сообщении и добавляется, что эти эпизоды являются лучшим ответом на распространяемые слухи об очередной оккупации россиянами Андреевки.

Ситуация в Сумской области – последняя информация

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что в ходе контрударов украинским воинам удается иногда выбивать врага – в частности, произошло это в Сумской и Запорожской областях.

Также украинские дроноводы сообщали, что в селе Алексеевка Хотинской громады Сумской области не осталось ни одного уцелевшего дома. Российские оккупационные войска полностью уничтожили населенный пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, главком ВС РФ в Украине Валерий Герасимов заявил, что Кремль дал приказ оккупационной армии расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской области. Он назвал это "созданием полосы безопасности".

