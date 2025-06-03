'Глобальная задача Путина не изменилась': Юсов – о большом обмене пленными, вербовке украинцев и успешных операциях ГУР. Видео

Недавно состоялось важное для украинцев событие – масштабный обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000", о котором удалось договориться во время переговоров в Стамбуле.

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Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в интервью OBOZ.UA рассказал, как формировались списки на обмен, почему домой не вернулись "азовцы", как изменилось отношение россиян к так называемой СВО, каким образом враг вербует наших граждан и какие успешные операции были проведены Главным управлением разведки (ГУР) в последнее время.

– Расскажите, как происходил процесс, как происходило согласование списков, не было ли от России неожиданностей, симптомов, что все может сорваться?

– Да, состоялся большой обмен тысячи украинцев. И большинство из этапов этого обмена можно было наблюдать онлайн. Все видели и слышали в режиме онлайн о том, что по результатам переговоров в Стамбуле было объявлено официально министром обороны о достигнутой договоренности "1000 на 1000".

И в очень сжатые сроки, меньше чем за неделю, была проведена вся соответствующая подготовительная работа. Когда стоит вопрос согласования списков, то фактически их не было. То есть это был обмен списками, кого российские оккупанты готовы отдать, и с украинской стороны было так же.

Обычно происходит по-другому, потому что обмены, конечно, и в меньших количествах, и в значительно более длительный способ готовятся. В рамках этого обмена были переданы и гражданские лица Украины, более 100 человек. Мы употребляем слово "передано", но в рамках обмена, потому что, конечно, ни одно международное право не предусматривает обмен гражданскими, как и наличие вообще гражданских пленных, но учитывая, с кем мы имеем дело и с кем воюем, то здесь не приходится удивляться. Успешный обмен и, например, цифра 46 военных подразделений, откуда впервые удалось освободить пленных из российского плена, на самом деле очень серьезный показатель.

Мы, к сожалению, не увидели офицерского состава, наших осужденных военнослужащих и много других категорий пленных, которые обязательно должны вернуться из неволи.

– Немало нареканий от родственников и от самих военных, что, к сожалению, среди тех, кто возвращается домой, нет "азовцев". Мы понимаем, что это радикальная позиция россиян, они устраивают показательные судилища, "шьют" сроки нашим защитникам, которые принадлежали к спецподразделению "Азов", и не хотят их возвращать. Есть ли понимание, как их можно вернуть домой? Почему Россия настолько категорична в отношении "азовцев"?

– Каждый обмен – это всегда очень хорошая новость для всей страны, но прежде всего для самих освобожденных, их побратимов и для тысяч семей, которые получили своих родных домой. Но это также стресс, напряжение и эмоциональный вызов для всех остальных, кто ждет возвращения и гражданских, и военных из плена. И, конечно, для Украины важно понимать, что мы должны возвращать всех.

Но есть особо сложные категории, по которым ведется отдельная работа. Это офицерский состав, осужденные военнослужащие, по которым особенно трудно работать, потому что российская пропаганда и российское государство использует их в своих целях. И это, безусловно, защитники Мариуполя и "азовцы".

Согласно статистике, всего около 2500 защитников из разных подразделений были выведены с "Азовстали". Сам гарнизон в 2500 военных – это большое количество людей, за которых надо бороться. Но по состоянию на сегодня освобождены из плена уже 1279, и это большая цифра. С "Азовом" ситуация отдельная, и она самая сложная. Но даже когда мы говорим об "Азове", то эвакуировано с "Азовстали" было 1247 военных. И, к сожалению, мы имеем информацию о преступлениях россиян и о теракте, в частности, в Еленовке.

К сожалению, есть десятки погибших, это тоже правда. По информации, есть 67 погибших. Но освобождено 455 из 1247 – это те цифры, которые у нас есть на сейчас.

65 обменов состоялись уже за период полномасштабного вторжения, и в рамках этих обменов и вне обменов это более 6 тысяч освобожденных украинцев по состоянию на сегодня. Но работы еще очень много, и она обязательно будет продолжаться.

– Я правильно понимаю, что мы подаем списки, но до последнего не знаем, кого на этот раз Россия обменяет?

– Каждый раз обмен – это отдельная спецоперация. Одновременно готовится несколько обменов по разным направлениям и разной тематике. Это тяжелый непрерывный переговорный процесс. Те, кого мы подаем на обмен, те, кого враг подает на обмен. И конечно, наверное, не было такого обмена, когда первоначальный список был полностью удовлетворен. Всех наших мы обязательно ждем дома.

– Этот обмен "тысяча на тысячу" стал результатом так называемых мирных переговоров, которые состоялись после трехлетнего перерыва в Стамбуле. И обмен – это фактически единственный положительный результат, к которому мы пришли. Как вы видите, по результатам этих переговоров, по результатам заявлений, которые прозвучали из Кремля, изменились ли цели Путина в этой войне?

– Глобальная и стратегическая задача Путина не изменилась. Это, к сожалению, такая констатация. Потому что эта война носит геноцидный характер. И это означает, что глобально Путин и его окружение вряд ли отказались от своего геноцидного отношения к праву существования украинцев как отдельной нации или существования нашего независимого государства. Но понятно, что реальность другая, и сопротивление украинского народа, которое продолжается, и потери российских войск, экономики, и позиция наших партнеров – все это имеет значение. Поэтому переговоры продолжаются, и Украина точно делает все возможное, чтобы справедливый мир наступил.

– Изменились ли настроения внутри России? Я говорю не о власти, а об обычных жителях, гражданах страны. Изменились ли их настроения, их представления о так называемой СВО и ее возможных последствиях? Учитывая тот факт, что война частично была уже перенесена на территорию врага, и Курская операция проведена, и удары по военным объектам продолжаются. Меняется ли восприятие россиян этой войны? Открывают ли они глаза, видят ли они, что на самом деле происходит?

– Количественно да, в процентах. Но сейчас, к сожалению, российская пропаганда продолжает доминировать.

И чем больше потерь враг несет в этой войне, потерь личного состава, убитых оккупантов, раненых, пленных, без вести пропавших, тем больше подобных новостей каждый россиянин конкретно для себя, на своем примере получает, его персональное мнение меняется. И мы понимаем, что общие потери в этой войне россиян безвозвратные, они колоссальные. Но телевизор продолжает работать, поэтому большинство населения РФ продолжает поддерживать убийство украинцев и войну Путина. Однако если завтра Путин скажет, что надо изменить точку зрения, то телевизор объяснит, что ее надо поменять.

– Еще один способ россиян воевать против нас – это вербовать наших граждан. Они это активно делают – мы видели страшные теракты и в ТЦК, и не только, – вербуют разные категории населения. Как они вообще выбирают свою жертву, кого завербовать, какие категории населения под угрозой оказаться завербованными российскими спецслужбами?

– Когда мы говорим о потенциальности "любимой" аудитории – тот, кто, во-первых, активно ищет сам в соцсетях, и не обязательно ищет выход на российские спецслужбы, а ищет, например, легкую подработку, неквалифицированную, где ничего особенного не надо делать. Надо выполнить какие-то простые задания и получить деньги.

В принципе, дальше начинается несложная игра – человек может даже не до конца понимать, что он выполняет, для чего, хотя в конце уже все понимает. И это касается необеспеченных слоев населения, среднего возраста, молодежи, к сожалению. Это касается случаев со взрывчаткой.

Люди старшего возраста – это отслеживание и передача информации.

Но каждый гражданин в конце концов несет ответственность за свои действия. Тотально эту историю Россия проигрывает, как и попытку разделить украинское общество, но постоянные попытки поиска, использования различных инструментов продолжаются. В большинстве случаев более 90% попыток вербовки – через телеграм.

– А как понять, что мне, например, как пользователю соцсетей пишет коллаборант или тот, кто пытается завербовать, как их распознать?

– Российские спецслужбы изучили хорошо украинский язык и могут его использовать. Часто малознакомый или вообще незнакомый вам человек выходит сам на связь и после непродолжительного разговора об общих вещах, погоде или общности знакомых сразу пробует задавать какие-то несвойственные, нехарактерные и странные вопросы – это признак.

На военнослужащих часто пытаются выходить под видом прекрасных и очаровательных незнакомок бородатые ФСБшники. Поэтому это все надо тщательно проверять.

Стоит помнить, как только вопрос заходит о любой официальной информации, дислокации, расположении, побуждении к каким-то действиям – это сразу предмет остановить общение и проинформировать об этом соответствующие структуры.

– Андрей, я еще слышала о такой схеме, которая касалось поджога автомобилей военнослужащих: те, кто вербовал, так называемые агенты, вербовщики бросали какую-то сумму на карту, незначительную, тысячу гривен, например, для "затравки". Смотри, ты получишь деньги, вот тебе аванс, а вот выполнишь, подожжешь машину, какую мы скажем или ты сфотографируешь – и получишь остальное. Это такой "крючок"?

– В большинстве случаев денег не видят вообще, но иногда могут аванс какой-то небольшой перевести.

– Если говорить о зеркальных действиях, есть ли у нас выходы на так называемых российских партизан? Есть ли среди российских граждан те, кто готов сотрудничать с нашими спецслужбами?

– Ну, официально мы этого не комментируем, но если я вам подмигну, то, может быть, этого будет достаточно.

– Понятно. Что ж, будем надеяться, что сознательных, адекватных граждан там будет больше и будет расти их сознание и меняться представление.

– Граждане, которые готовы бороться, в том числе и вооруженно, против режима Путина, делают это, и часть из них просит помощи в этой борьбе и обращается к Украине и украинским спецслужбам.

– Мы также знаем, что, кроме России, против нас уже воюют другие страны, так называемые союзники России. Откровенно об этом уже сказали Северная Корея – что они участвуют в войне, мы видели их солдат. Брали в плен уже представителей Китая, китайской национальности. Что вообще известно об этих участниках войны, сколько их, какова их мотивация, что о них можете рассказать, учитывая те показания, которые давали пленные?

– В Северной Корее это кадровые военные. Общий контингент – более 12 тысяч, это сухопутная компонента.

Кроме того, присутствует отдельный технический персонал, есть отдельные сотрудники, работники из Северной Кореи на восстановлении и на работе на предприятиях в России, в том числе ВПК. Представители северокорейских вооруженных сил, которые следят за использованием оружия, помогают в ремонте и настройке, в устранении ошибок.

Для Украины самой большой проблемой остается не личный состав – это не столь существенное количество, а системные поставки со стороны Северной Кореи артиллерийских снарядов. Уже более 6 миллионов оружия разного калибра, и это много. Сегодня на фронте до половины всех выстрелов в сторону Украины из российской артиллерии – это северокорейские снаряды.

Это огромные цифры. Это то, что донимает. Безусловно, также и баллистика, и реактивные системы залпового огня (РСЗО), и минометы.

– Андрей, правильно я понимаю, что для нас основная угроза – это не живая сила, которую может привлечь враг из других стран, а именно вооружение?

– Прежде всего, да. Если мы говорим непосредственно о Северной Корее, то в первую очередь это артиллерийские снаряды, а также баллистика.

– Еще хотелось бы с вами поговорить об успешной работе Главного управления разведки (ГУР). Какие успешные операции были проведены в последнее время из того, о чем можно рассказать?

– Из последних, которые видел весь мир, это уничтожение двух российских истребителей морскими дронами ГУР Magura.

Недавно были обнародованы кадры, неизвестные до этого, десантных операций с использованием вертолетов, успешных операций спецподразделений ГУР МО и спецподразделения Тимура. Боевая работа продолжается, есть успешные действия на территории врага, и работа наших киберспециалистов, и взаимодействие с движением сопротивления как на оккупированных территориях, так и на территории самой РФ.

Есть несколько уникальных историй, которые продолжают вдохновлять. Когда двое спецназовцев ГУР из подразделения "Артан-Х" попали в плен. В результате они были освобождены, а враги, которые их взяли в плен, были уничтожены, и бойцы успешно вернулись домой.

Это пример того, что своих точно не бросают. Такая же ситуация была и с группой Тимура недавно: у них был один спецбоец, который оказался в плену, но в результате спецоперации он был освобожден. И это также история успеха. Борьба продолжается.