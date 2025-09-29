Антидронные сетки не спасли: оптоволоконный дрон Сил обороны пролетел более 20 км и поразил вражеский блокпост. Видео

Украинский FPV-дрон на оптоволоконном управлении ювелирно поразил блокпост российских захватчиков, пролетев перед этим более 20 километров. Это произошло на Северо-Слобожанском направлении фронта.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы. Там показали работу расчета БПЛА подразделения РУБпАК Aquila бригады "Сталевий кордон".

"Похоже, что российские военные не ожидали атаки на удаленный и защищенный антидронными сетками объект и попытались спрятаться. Но камера на оптоволокне дает четкое изображение", – отметили пограничники.

На опубликованных кадрах видно, что антидронные сетки, которыми оккупанты защитили блокпост, им не помогли. Не удалось захватчикам и убежать от украинского FPV.

