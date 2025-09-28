Украинские морпехи 'минуснули' вражескую пушку и взорвали тайник с БК врага: видео

Экипажи БпЛА 2-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты нанесли точный удар по вражеской артиллерийской единице и обнаружили тайник с боеприпасами. В результате операции противник потерял огневую систему и снабженческую точку, что нарушило его оперативные планы.

О проведенной операции сообщил Telegram-канал 35-й отдельной бригады морской пехоты. Там отметили, что беспилотники помогают выявлять и уничтожать вражеские цели на безопасном расстоянии, уменьшая риски для украинских военных.

По данным бригады, экипажи 2-го батальона обнаружили вражескую пушку на позиции и поразили ее с использованием БпЛА — артсистема была выведена из строя. Параллельно дроны нашли и атаковали укрытый тайник с боеприпасами, что усложнило противнику пополнение запасов на передовой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что наши бойцы поразили российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС "Солнцепёк". Перемещение российской техники наши дронщики обнаружили вблизи оккупированного села Кузьмино на Лиманском направлении. Бойцы догнали и поразили ее.

Также напомним, на вооружении украинских Сил обороны появились морские дроны, способные переносить FPV-дроны. Примечательно, что беспилотники получают сигнал по оптоволоконному кабелю, что делает их неуязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.

