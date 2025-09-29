Украинские воины уничтожили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона: момент попал на видео

Пилоты 59-й бригады Сил беспилотных систем уничтожили российский вертолет Ми-28. Вражеская цель была ликвидирована с помощью FPV-дрона.

Момент поражения попал на видео. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" в Telegram.

"Вертолет Ми-28 дроном фпв уничтожили пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем", – написал военный.

Что известно о вертолете Ми-8

Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработанный в 1960-х годах ОКБ имени Н. Л. Миля. Это один из самых массовых вертолетов в мире, который используется более чем в 50 странах.

Первый прототип В-8 совершил полет 9 июля 1961 года, второй – 17 сентября 1962 года. В 1967-м Ми-8 был принят на вооружение советских ВВС. Модернизированный вариант Ми-8МТ с двигателями ТВ3-117 появился в 1980 году.

Стоимость вертолета стартует от $6 млн. Он применяется для военных и гражданских задач, перевозит до 24 пассажиров или 4 т груза, в том числе на внешней подвеске.

Технические характеристики:

двигатели: 2 × ТВ3-117 (1900 л.с. каждый);

максимальная скорость: 250 км/ч, крейсерская – 230 км/ч;

дальность: 500 км (с баками — до 1300 км);

продолжительность полета: до 4 ч;

практический потолок: 5000 м;

масса пустого: 7200 кг;

максимальная взлетная масса: 13 000 кг;

экипаж: 2-3 человека;

пассажиры: до 24 мест.

Вертолет оборудован автопилотом АП-34, системой против обморожения лопастей, обогревом и вентиляцией. Шасси – трехопорное, не убирается.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Главного управления разведки Минобороны Украины поразили в оккупированном Крыму три российских многоцелевых вертолета Ми-8, а также дорогостоящую российскую РЛС "Небо-У".

