Антидроновые сетки не помогли: как обрушился удар на НПЗ в Адлере. Спутниковые снимки

В результате атаки украинских дронов в ночь на 4 сентября в Адлере загорелась нефтебаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт". Спутниковые снимки показали, что из десяти резервуаров с топливом полностью сгорели от пяти до шести.

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Российская служба "Радио Свобода" обнародовала спутниковый снимок объекта после атаки. По данным издания, все резервуары на момент удара были накрыты антидроновыми сетками, однако они не предотвратили поражение и последующий пожар.

Опубликованное фото подтверждает последствия пожара на территории нефтебазы. На снимке видно, что значительная часть резервуаров получила серьезные повреждения, а от пяти до шести емкостей из десяти полностью сгорели.

На момент атаки российская сторона пыталась защитить резервуары от ударов беспилотников. Для этого над емкостями установили специальные антидроновые сетки.

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Защита не помогла

Снимки сервиса "Яндекс.Панорамы" показывают, что все резервуары были закрыты такими конструкциями. Подобные антидроновые сетки также устанавливали над производственными цехами в зоне "Алабуга", где изготавливают беспилотники типа "Шахед".

Российское издание ASTRA ранее сообщило, что в ночь на 4 сентября под Сочи в результате атаки загорелись дивизион ПВО и две нефтебазы – "Лукойл-Югнефтепродукт" на федеральной территории "Сириус" и "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в Адлерском районе.

На панорамных фотографиях "Яндекс.Карт" за 2026 год ASTRA также обратила внимание на противодроновые ограждения, установленные на атакованных нефтебазах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате атаки украинских дронов в ночь на 4 сентября под Сочи также поступали сообщения о пожарах на других объектах.

Поражение именно нефтебазы в курортном Сочи происходит далеко не впервые.

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