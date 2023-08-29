"Апокалипсис все ближе": Медведев попытался угрожать Украине и Западу и принялся цитировать Ленина и Хрущева
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев снова принялся угрожать Украине и странам Запада "апокалипсисом". Такую реакцию неадекватного российского политика вызвало то, что западные партнеры позволили Украине наносить любые удары по оккупированным Россией территориям.
По этому поводу Медведев снова разошелся истерическими заявлениями в своем Telegram-канале. Он написал, что таким образом страны Запада становятся "соучастниками" в войне, которую начала Россия против Украины на нашей территории.
Также он заявил, что ответные действия якобы подталкивают Россию к глобальной войне против всех стран альянса НАТО.
Также Медведев снова заговорил о "приближении апокалипсиса" и для "подтверждения" своих мыслей привел цитаты российских "вождей" Ленина и Хрущева, а также цитату из Библии.
"Грустно, к сожалению. Пророчества Апокалипсиса все ближе.
"В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть уйдет от них" (Откровение. 9:6).
"Нас помнят, пока мы мешаем другим" (В.И.Ленин).
"Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним" (Н.С.Хрущев), – написал Медведев.
Отметим, что накануне советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Киев согласовал с западными партнерами уничтожение любых российских объектов на оккупированных украинских территориях. Он также отметил, что количество неустановленных БплА, наносящих удары по военным объектам в РФ на оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму, будет увеличиваться.
Напомним, что Служба безопасности Украины причастна к атакам на незаконно построенный россиянами Крымский мост. Представители спецслужбы участвовали и в первом, и во втором случаях "хлопка" на объекте. Информацию подтвердил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он акцентировал, что сегодня украинская армия подвергает сомнению неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%.
Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизнь украинцев.
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