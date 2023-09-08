Арест или штраф: в Украине предлагают наказывать за оскорбление военных

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект 10014, предусматривающий ответственность за оскорбление военнослужащего украинской армии вплоть до уголовной ответственности. Согласно этой инициативе, будет добавлена статья в Кодекс об административных правонарушениях статьей 185 - "Неуважение к военнослужащему Вооруженных Сил Украины, другим, образованным в соответствии с законами Украины военных формирований".

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Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады. На данный момент он проходит рассмотрение Комитетами парламента.

Согласно проекту, после его принятия, наказывать будут за неуважение к сотрудникам ГУР, Службы внешней разведки, СБУ, УГО, Государственной специальной службе транспорта, Госспецсвязи, Нацгвардии, ГНСУ. Привлекать нарушителей могут и к денежному штрафу, и даже аресту.

Юристы рассматривают прецеденты, на основании которых можно точно определить, что именно представляет собой оскорбление военнослужащего. К этой категории относится громкие ругательства в адрес военных, задирание и провокации, создание препятствий при реализации их прав и свобод.

"Предложенное наказание, согласно этому проекту, - штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400-5100 гривен), административный арест на срок до 15 суток, общественные работы на срок от 50 до 60 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев за вычетом 20% заработка или общественно-полезные работы сроком от 240 до 360 дней", – рассказал представитель президент в Верховной Раде Федор Вениславский изданию Цензора. net.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве под стражу отправлен фитнес-тренер Роман Заволока, который на камеру мобильного телефона оскорблял участника боевых действий и даже плюнул в него. Один из военных, которые стали очередной жертвой пранкера, в прошлом году служил на Харьковском направлении и подорвался на мине, находясь в бронированном автомобиле.

А весной на Ривненщине наглый водитель маршрутки своим хамством довел до слез военного, который ехал домой после второго ранения. В сети разгорелся скандал, после которого наглеца нашли и вручили ему повестку. Также в ОВА настоятельно порекомендовали перевозчику уволить этого работника.

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