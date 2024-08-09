Армии Путина срочно нужна пауза, в ответ на котлы россиянам надо устроить обрубание клещей. Интервью с Сунгуровским

В минобороны страны-агрессора России заговорили о том, что якобы ВСУ нужна пауза для перегруппировки. На самом деле в такой паузе больше всего нуждается именно вражеская армия. Но здравый смысл играет против настроения кремлевского фюрера – Владимира Путина. Чтобы обеспечить себе как можно более сильную позицию на любых переговорах, он стремится в режиме нон-стоп захватить как можно больше украинской территории.

На некоторых участках фронта противник создает условия для котлов – оперативного окружения украинских подразделений. В частности, сложная ситуация сложилась в районе Нью-Йорка. При наличии необходимого ресурса Силам обороны можно было бы обрезать "клещи" готовящихся котлов и брать оккупационные силы в кольцо.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

– Министр обороны РФ Шойгу заявил, что Западу нужна пауза в боевых действиях в Украине для перегруппировки ВСУ. Считаете ли вы, что пауза действительно не помешала бы? И нужна ли пауза оккупационному войску, особенно в ситуации, когда оно ведет активные действия на востоке нашей страны?

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– В принципе, обычно в передышках заинтересована и та, и другая сторона, поскольку это необходимо в ситуации очень высокой интенсивности боевых действий. Во время пауз можно перегруппировать силы, провести ротацию, подготовить войска и так далее. Но если об этом заговорил Шойгу, значит, такая пауза нужна России.

– Допускаете ли вы, что на фоне активных действий рашистов на востоке Украины действительно возможно, что они возьмут хотя бы частичную паузу?

– Здесь здравый смысл играет против настроения "фюрера". Может быть, военным это было бы на руку, но Путину это невыгодно. Начнутся разговоры о том, что Россия утратила инициативу на поле боя, а Путину необходимо и в процессе подготовки к новому Саммиту мира, и в процессе разговоров о каких-то неопределенных мирных переговорах выторговать себе наиболее выгодные позиции. С этой точки зрения утрата инициативы играет явно против него – усиливает позиции Украины, в том числе на переговорах, саммитах и тому подобном.

Сейчас на Западе и не Западе очень много разговоров о том, что Украина не может добиться победы, потому что у нее не хватает ни сил, ни возможностей. И такая потеря инициативы переломила этот дискурс в пользу Украины.

России было бы выгодно, чтобы инициатором такой паузы была именно Украина и ее западные партнеры. Поэтому Шойгу и заводит такие разговоры.

– Если проанализировать текущую ситуацию на фронте, можно ли сделать вывод о том, что у врага есть вполне конкретная цель, задача, которую он пытается решить? Или задача одна – продвигаться вперед любой ценой?

– Эти цели были обозначены раньше – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но в принципе, чем больше территории завоевано, тем сильнее позиция на переговорах. Поэтому даже достигнув этих административных границ, Путин не остановится. Более того – чем дальше продвигаются российские войска, тем больше украинской территории, инфраструктуры, мирных жителей оказываются под огнем.

– Мы видим очень непростую ситуацию в районе поселка Нью-Йорк. Там фактически уже образовывается котел или оперативное окружение. По вашим оценкам, настал ли момент, когда нашим силам следует выходить оттуда?

– Не могу сказать, потому что не владею такой информацией. Все зависит от планов и оценки на местах. Лучше оценок, чем могут сделать наши командиры, ничего нет. Но ситуация на самом деле угрожающая.

– На самом деле Нью-Йорк – не единственный участок на линии фронта, где складываются предпосылки для котла. Но насколько это целесообразно с точки зрения военной тактики и стратегии? Ведь речь идет о небольших участках фронта, для окружения которых необходимо использовать большие силы. Стоит ли игра свеч?

– Это зависит от конкретных оперативно-тактических планов. Устраивать такие котлы, даже маленькие "котельчики" – это привычная тактика россиян. Они используют ее с начала агрессии против Украины. И пока более-менее им это удается. Это говорит о том, что у нас пока – пока! – недостаточная численность войск, недостаточно оружия, чтобы сломать такую тактику.

Противодействием такой тактики было бы обрезание клещей, то есть взятие в котел наступающих группировок. Но пока сил на это не хватает.

– То есть котел против котла? Брать в окружение тех, кто хочет взять в окружение тебя?

– В целом да. Если ударить с флангов по тем выступам, которые организовываются и которые называются направлениями прорыва, то получается уже котел в нашу пользу. Но повторюсь: у нас таких сил пока нет.

– Допускаете ли вы, что враг сменит акценты, например, активизируется на юге и снизит активность на востоке? Или все же будет продолжать активные действия на Покровском и Торецком направлении, где ему удается достичь некоторых результатов?

– Это вопрос военного искусства. Обычно враг ищет слабые места. Если ему это удается, он перебрасывает резервы и устраивает большой переполох. Пока ему удалось нащупать слабое место на востоке, но на это у него уходят все силы. У противника нет достаточных сил, чтобы устраивать масштабные наступательные операции на нескольких направлениях, иначе мы бы уже его увидели и на юге, и на севере.

Но пока у него таких средств нет, и вряд ли появятся. Поэтому я думаю, что он будет продолжать действовать на востоке, хотя небольшие маневренные, отвлекающие действия возможны и на севере, на Харьковском направлении и на юге. Но это не будут направления масштабных наступательных операций.