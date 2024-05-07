Армия Путина нашла слабое место в обороне ВСУ и попытается наступать, – Романенко

Оборона украинской армии в районе села Очеретино Донецкой области оказалась самой слабой. Российская оккупационная армия воспользовалась этим, пытается вводить на этот участок фронта новые силы и наращивать усилия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Дальше противник будет пытаться наступать на Новопокровское", – предупредил он.

Как объяснил генерал, это направление было выбрано для концентрации усилий врага не случайно. Именно здесь украинская оборона оказалась наиболее уязвимой.

"Это абсолютно понятный военный принцип: если удалось определить самое слабое место противника, если удалось его пробить, то дальше нужно вводить туда силы и наращивать усилия. Чем они и занимаются", – констатировал Романенко.

По его прогнозам, если вражеская армия будет иметь необходимый потенциал, она будет продвигаться на этом участке фронта дальше. "Вероятность дальнейшего продвижения очень велика", – предупредил он.

Отвечая на вопрос, является ли Очеретино главным направлением удара российской оккупационной армии, генерал объяснил: "Нет, не только. У них еще достаточно сил для того, чтобы действовать решительно на нескольких направлениях. Например, на Лиманском, на Бахмутском – Часов Яр".

Читайте также полную версию интервью с генералом Романенко : "Армия Путина на пике возможностей: остановят ли ее ВСУ?"

Как писал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк сообщил, что у страны-агрессора России есть планы по захвату Харькова и Сум. Наступление на Харьковском направлении захватчики могут провести уже этим летом.