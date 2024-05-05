Армия Путина на пике возможностей: остановят ли ее ВСУ? Интервью с генералом Романенко

Российская оккупационная армия может планировать захват Харькова и Сум. Большое наступление возможно уже летом, предупреждает военная разведка.

В настоящее время армия России находится на пике возможностей. Выйдут ли и Силы обороны на пик, когда масштабный пакет военной помощи от США наконец-то придет на фронт? Нет. Больше всего, на что можно рассчитывать, – стабилизация фронта и остановка продвижения врага. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Украинская разведка предупреждает, что существует реальная опасность того, что враг пойдет в наступление на Харьковском и Сумском направлениях с целью захвата этих областных центров. По оценкам, такое наступление возможно уже летом. Считаете ли вы, что у противника есть возможность для этого?

– Сейчас – нет, однако они упорно работают над этим. Они продолжают призыв, увеличивают количество военнослужащих. На складах собирают вооружение и технику для этой группы. То есть они действуют.

В настоящее время у них достаточных сил нет, продолжаются интенсивные бои на востоке и на юге. Однако если они будут продолжать готовиться, угроза такого рода станет реалистичной.

– Можем ли мы быть уверены, что и Силы обороны готовятся противостоять врагу столь же интенсивно?

– Как можно быть уверенным, если у нас сейчас происходит увольнение из срочной службы? Военнослужащих не хватает, но мы имеем процесс увольнения. Мягко говоря, я не совсем понимаю, как эти процессы можно совмещать. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Новый закон о мобилизации заработает только 18 мая. Это закон невнятный, нерешительный. Поэтому надеяться на то, что будет призвано достаточно людей к этому наступлению, не приходится.

Что касается вооружения и техники, то вы видите, какие задержки в поставке. Так что ситуация очень непростая.

– Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что страна-оккупант Россия применяет трехуровневый план дестабилизации Украины. Он предусматривает установление преимуществ на поле боя, далее – кампания по дезинформации, далее – попытка дискредитировать Украину на международной арене. По его оценкам, именно май станет ключевым в реализации этого плана.

– Этот план реализуется на протяжении всей войны. Посмотрите все эти три пункта. Противник занимается этим постоянно. Но сейчас они на пике своих возможностей, они наступают, потому интенсифицируют реализацию своего плана. Но повторюсь – подобными вещами они занимаются уже третий год.

– Они на пике возможностей…

– Да, на пике своего потенциала по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

– Когда помощь от США поступит в войска, можно ли сказать, что и Вооруженные силы Украины окажутся на пике своих возможностей?

– Нет. Этих средств недостаточно. 60 миллиардов долларов хватит, дай бог, только на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Это показывают элементарные расчеты. Нужно быть реалистами. Достаточно воспринимать эту ситуацию эмоционально.

Правительство обязано предоставлять своим Силам обороны инструмент, способности защиты. Эффективно пока это не получается, потому что потенциал нашей армии был значительно меньше, чем потенциал русской армии. Он и сейчас находится в таком состоянии. Мы не выходим даже на какой-нибудь паритет, например в боеприпасах.

Поэтому сейчас – нет. Речь может идти только о том, чтобы стабилизировать ситуацию и остановить наступление. Но это большой вопрос.

– В районе Очеретиного враг расширяет плацдарм. По вашим оценкам, что будет дальше на этом участке фронта?

– Дальше он будет пытаться наступать на Новопокровское. Если потенциал будет, противник будет увеличивать усилия. Это совершенно понятный военный принцип: если удалось определить самое слабое место противника, если удалось его пробить, то дальше нужно вводить туда силы и наращивать усилия. Чем они и занимаются.

Поэтому вероятность дальнейшего продвижения очень велика.

– Это на сегодняшний день приоритетное направление для врага?

– Нет, не только. У них еще достаточно сил, чтобы действовать решительно на нескольких направлениях. Например, на Лиманском, на Бахмутском, Часов Яр. Это они сейчас и делают.